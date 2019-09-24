Мерсон: "Капитаном "Арсенала" должен стать Давид Луис"

Бывший игрок "Арсенала" Пол Мерсон считает, что новым капитаном "канониров" должен стать защитник Давид Луис.

Как известно, главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери до сих пор не определился, кому передать капитанскую повязку, которую оставил ушедший в "Бордо" минувшим летом Лоран Косьелни.



Ранее Эмери говорил, что может определить группу из пяти капитанов, а на старте этого сезона повязку преимущественно носил полузащитник Гранит Джака, но Мерсону все эти варианты не нравятся — он предлагает кандидатуру Луиса, который лишь в прошлом месяце был куплен у "Челси".



"Когда тренер говорит, что у него будет пять капитанов, это тревожит меня. Это говорит мне, что он не знает свою команду".



"Унаи Эмери находится здесь уже полтора года, и у него будет пять капитанов, потому что он не имеет понятия насчет сильнейшего сочетания игроков. Он просто не знает свой сильнейший состав. Хорошие команды — это команды, которые каждую неделю играют примерно одним составом, а в случае с "Арсеналом" ты не знаешь, кто будет играть через неделю".



"Капитаном должен стать Давид Луис, он серийный победитель. Люди критикуют его, потому что на одной неделе он сыграет на два балла из 10, а на следующей — на девять из 10, но зато он будет играть каждую неделю".



"Я не большой фанат назначения капитаном нападающего, но Обамеянг — еще один вариант. Они с Александром Лаксеттом и Николя Пепе будут играть каждую неделю, если здоровы", — сообщил Мерсон в эфире Sky Sports.