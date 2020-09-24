Почеттино допускает свой переход в "Реал"

Маурисио Почеттино Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, не исключает свое появление на тренерском мостике "Реала".

На днях издание Daily Mirror в эксклюзивном материале сообщило, что Почеттино является целью номер один "Реала" на случай, если Зинедин Зидан не сумеет выправить ситуацию с игрой и результатами в Мадриде.

При этом сам Маурисио уже не выглядит таким счастливым в "Тоттенхэме", как прежде, несмотря на долгосрочный контракт. Может сложиться впечатление, что Почеттино уперся в потолок, пытаясь вывести свою команду на более высокий уровень.

Накануне Почеттино побывал на ежегодной церемонии вручения наград ФИФА в Милане, где он был одним из трех номинантов на звание лучшего тренера, и там Маурсио спросили, заинтересован ли он в работе с "Реалом".

"Может быть, через несколько лет", — цитирует Почеттино The Independent.


Метки Почеттино, Реал, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 24.09.2019 18:00

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  1. pavlix76 24.09.2019 18:31 # pavlix76
    Как я и прогнозировал - это команда распадется за два три сезона и опять вернется на свое место, в середину таблицы.

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  2. mancunia-planet 24.09.2019 18:27 # mancunia-planet
    Будет потерей для шпор, пик пройден хотя, выше не прыгнуть

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  3. chebrec 24.09.2019 18:19 # chebrec
    Оппа первый тревожный звоночек для Тоттенэма

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  4. mixmaster 24.09.2019 18:01 # mixmaster
    я еще летом писал, что пакет протёк, броджерса давай курам!

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