Почеттино допускает свой переход в "Реал"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, не исключает свое появление на тренерском мостике "Реала".

На днях издание Daily Mirror в эксклюзивном материале сообщило, что Почеттино является целью номер один "Реала" на случай, если Зинедин Зидан не сумеет выправить ситуацию с игрой и результатами в Мадриде.



При этом сам Маурисио уже не выглядит таким счастливым в "Тоттенхэме", как прежде, несмотря на долгосрочный контракт. Может сложиться впечатление, что Почеттино уперся в потолок, пытаясь вывести свою команду на более высокий уровень.



Накануне Почеттино побывал на ежегодной церемонии вручения наград ФИФА в Милане, где он был одним из трех номинантов на звание лучшего тренера, и там Маурсио спросили, заинтересован ли он в работе с "Реалом".



"Может быть, через несколько лет", — цитирует Почеттино The Independent.