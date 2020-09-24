Почеттино допускает свой переход в "Реал"
Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, не исключает свое появление на тренерском мостике "Реала".
На днях издание Daily Mirror в эксклюзивном материале сообщило, что Почеттино является целью номер один "Реала" на случай, если Зинедин Зидан не сумеет выправить ситуацию с игрой и результатами в Мадриде.
При этом сам Маурисио уже не выглядит таким счастливым в "Тоттенхэме", как прежде, несмотря на долгосрочный контракт. Может сложиться впечатление, что Почеттино уперся в потолок, пытаясь вывести свою команду на более высокий уровень.
Накануне Почеттино побывал на ежегодной церемонии вручения наград ФИФА в Милане, где он был одним из трех номинантов на звание лучшего тренера, и там Маурсио спросили, заинтересован ли он в работе с "Реалом".
"Может быть, через несколько лет", — цитирует Почеттино The Independent.
24.09.2019 18:00
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Как я и прогнозировал - это команда распадется за два три сезона и опять вернется на свое место, в середину таблицы.
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Будет потерей для шпор, пик пройден хотя, выше не прыгнуть
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Оппа первый тревожный звоночек для Тоттенэма
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я еще летом писал, что пакет протёк, броджерса давай курам!
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