Марку Силва требует реакции от игроков "Эвертона"

Главный тренер "Эвертона" Марку Силва потребовал от своих игроков отреагировать на неудачный старт сезона.

Подопечные Силвы проиграли три из четырех последних матчей в Премьер-Лиге, в минувший уикенд уступив дома новичку дивизиона "Шеффилд Юнайтед" со счетом 0:2.



В преддверии матча Кубка Лиги против "Шеффилд Уэнсдей" во вторник вечером Марку сделал серьезное предупреждение своим игрокам.



"Никто не может прятаться в такой момент. Я сказал это и в раздевалке после матча. Нам некуда срятаться — мы должны проявить свой характер".



"Это момент для нас, чтобы начать играть в свой футбол и брать ответственность на себя. Я всегда открыт для наших фанатов, я не буду прятаться, никто не сможет прятаться".



Мы должны проявить уважение к Кубку Лиги и к тому, чего мы хотим добиться в это соревновании. Мы хотим провести сильный матч и попасть в следующий раунд. Мы хотим отреагировать в этом матче", — цитирует Силву Sky Sports.