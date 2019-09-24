Марку Силва требует реакции от игроков "Эвертона"

Марку Силва Главный тренер "Эвертона" Марку Силва потребовал от своих игроков отреагировать на неудачный старт сезона.

Подопечные Силвы проиграли три из четырех последних матчей в Премьер-Лиге, в минувший уикенд уступив дома новичку дивизиона "Шеффилд Юнайтед" со счетом 0:2.

В преддверии матча Кубка Лиги против "Шеффилд Уэнсдей" во вторник вечером Марку сделал серьезное предупреждение своим игрокам.

"Никто не может прятаться в такой момент. Я сказал это и в раздевалке после матча. Нам некуда срятаться — мы должны проявить свой характер".

"Это момент для нас, чтобы начать играть в свой футбол и брать ответственность на себя. Я всегда открыт для наших фанатов, я не буду прятаться, никто не сможет прятаться".

Мы должны проявить уважение к Кубку Лиги и к тому, чего мы хотим добиться в это соревновании. Мы хотим провести сильный матч и попасть в следующий раунд. Мы хотим отреагировать в этом матче", — цитирует Силву Sky Sports.


Метки Силва, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 24.09.2019 17:00

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  1. pavlix76 24.09.2019 18:32 # pavlix76
    Еще пару промахов, и дождется реакции от руководства клуба. :))

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  2. tigerpool 24.09.2019 17:54 # tigerpool
    Против сити и покажут характер

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