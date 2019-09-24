"Арсенал" не планирует быть активным в зимнее окно

Управляющий директор "Арсенала" Винай Венкатешам дал понять, что его клуб не планирует быть активным в зимнее трансферное окно.

Минувшим летом "канониры" удивили многих, потратив большие всех в Премьер-Лиге и обновив свой трансферный рекорд покупкой вингера Николя Пепе за 72 миллиона фунтов.



Вместе с тем "Арсенал" продолжает находится под давлением из-за третьего сезона подряд без Лиги Чемпионов и наличия обременяющих зарплатную ведомость игроков. Учитывая это, клуб не планирует выделять главному тренеру Унаи Эмери денег на зимние покупки, как и год назад.



"Мы только что преодолели летний трансферный период, который мы всегда считали главным трансферным окном".



"Мы были очень агрессивны в это трансферное окно, подписав ряд новых игроков, которые вызывают большой восторг — мы намеренно целились на молодых игроков, которые, как мы считаем, смогут расти и развиваться с нами в предстоящие годы".



"Что касается января, то мы посмотрим, когда январь наступит. Я бы сказал, что мы всегда воспринимаем летнее окно как более важное в стратегическом плане окно".



"Январское же окно — это окно, когда тебе требуется более тактическое поведение. Это может быть реакция на травму или какой-нибудь другой запрос. Однако настоящая работа проделывается летом — и мы очень довольны тем, как потрудились летом".



"Мы были очень сосредоточены летом. Мы произвели кое-какие изменения в оборонительной линии, купив Давида Луиса из "Челси" и Кирана Тирни из "Селтика". Нам не терпится увидеть прогресс этих игроков и то, как они проявят себя на протяжении сезона", — сообщил Венкатешам Bloomberg.