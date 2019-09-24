МЮ заработал рекордные 627 млн. фунтов в прошлом сезоне
За прошлый сезон "Манчестер Юнайтед" заработал рекордные для своего клуба 627.1 млн. фунтов.
Во вторник "красные дьяволы" опубликовали отчет за последний финансовый год, совпадающий с сезоном 2018/19. В этом сезоне "Юнайтед" сменил главного тренера, финишировал на шестом месте в Премьер-Лиге, остался без трофеев и без путевки в Лигу Чемпионов.
Финансовые успехи "Юнайтед" оказались ярче спортивных. Клуб с "Олд Траффорд" не только заработал рекордную для себя сумму, но и отразил чистую прибыль — в размере 50 млн. фунтов.
"Мы продолжаем придерживаться своего плана по перестройке команды и укреплению нашей системы по воспитанию молодежи в соответствии с философией клуба и главного тренера".
"Это нашло отражение в недавнем приглашении трех ярких игроков в первую команду, в продлении контрактов с ключевыми игроками и в притоке талантов из академии".
"Каждый в "Манчестер Юнайтед" сосредоточен на нашей приоритетной цели — завоевании трофеев", — цитирует исполнительного директора "Юнайтед" Эда Вудворда ESPN.
24.09.2019 15:00
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Последние комментарии:
А если правду сказать, то надо было бы так: Мы продолжаем придерживаться своего плана по перестройке команды и укреплению нашей системы по воспитанию молодежи в соответствии с философией клуба и главного тренера, чтобы снизить затраты на футбол и увеличить прибыль семьи Глэйзеров.
"Каждый в "Манчестер Юнайтед" сосредоточен на нашей приоритетной цели - снизить затраты на футбол и увеличить прибыль семьи Глэйзеров.
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половина этой суммы саф заработал эскорт услугой. все таки великий человек!!!
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Норм середняк АПЛ бабки собирает, эй, Вулвичи, а вы так можете?)))
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