МЮ заработал рекордные 627 млн. фунтов в прошлом сезоне

За прошлый сезон "Манчестер Юнайтед" заработал рекордные для своего клуба 627.1 млн. фунтов.

Во вторник "красные дьяволы" опубликовали отчет за последний финансовый год, совпадающий с сезоном 2018/19. В этом сезоне "Юнайтед" сменил главного тренера, финишировал на шестом месте в Премьер-Лиге, остался без трофеев и без путевки в Лигу Чемпионов.



Финансовые успехи "Юнайтед" оказались ярче спортивных. Клуб с "Олд Траффорд" не только заработал рекордную для себя сумму, но и отразил чистую прибыль — в размере 50 млн. фунтов.



"Мы продолжаем придерживаться своего плана по перестройке команды и укреплению нашей системы по воспитанию молодежи в соответствии с философией клуба и главного тренера".



"Это нашло отражение в недавнем приглашении трех ярких игроков в первую команду, в продлении контрактов с ключевыми игроками и в притоке талантов из академии".



"Каждый в "Манчестер Юнайтед" сосредоточен на нашей приоритетной цели — завоевании трофеев", — цитирует исполнительного директора "Юнайтед" Эда Вудворда ESPN.