МЮ заработал рекордные 627 млн. фунтов в прошлом сезоне

Эд Вудворд За прошлый сезон "Манчестер Юнайтед" заработал рекордные для своего клуба 627.1 млн. фунтов.

Во вторник "красные дьяволы" опубликовали отчет за последний финансовый год, совпадающий с сезоном 2018/19. В этом сезоне "Юнайтед" сменил главного тренера, финишировал на шестом месте в Премьер-Лиге, остался без трофеев и без путевки в Лигу Чемпионов.

Финансовые успехи "Юнайтед" оказались ярче спортивных. Клуб с "Олд Траффорд" не только заработал рекордную для себя сумму, но и отразил чистую прибыль — в размере 50 млн. фунтов.

"Мы продолжаем придерживаться своего плана по перестройке команды и укреплению нашей системы по воспитанию молодежи в соответствии с философией клуба и главного тренера".

"Это нашло отражение в недавнем приглашении трех ярких игроков в первую команду, в продлении контрактов с ключевыми игроками и в притоке талантов из академии".

"Каждый в "Манчестер Юнайтед" сосредоточен на нашей приоритетной цели — завоевании трофеев", — цитирует исполнительного директора "Юнайтед" Эда Вудворда ESPN.


Метки Манчестер Юнайтед, финансы

Автор mihajlo   

Дата 24.09.2019 15:00

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  1. pavlix76 24.09.2019 15:09 # pavlix76
    А если правду сказать, то надо было бы так: Мы продолжаем придерживаться своего плана по перестройке команды и укреплению нашей системы по воспитанию молодежи в соответствии с философией клуба и главного тренера, чтобы снизить затраты на футбол и увеличить прибыль семьи Глэйзеров.

    "Каждый в "Манчестер Юнайтед" сосредоточен на нашей приоритетной цели - снизить затраты на футбол и увеличить прибыль семьи Глэйзеров.

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  2. jack-willsher 24.09.2019 15:05 # jack-willsher
    половина этой суммы саф заработал эскорт услугой. все таки великий человек!!!

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  3. mancunia-planet 24.09.2019 15:05 # mancunia-planet
    Норм середняк АПЛ бабки собирает, эй, Вулвичи, а вы так можете?)))

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