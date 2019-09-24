Погба снова готов играть за "Юнайтед"

Поль Погба Полузащитник Поль Погба вернулся из лазарета "Манчестер Юнайтед", залечив травму лодыжки.

Напомним, лодыжка не позволила Погба сыграть против "Лестера" и "Вест Хэма" в Премьер-Лиге, а также против "Астаны" в Лиге Европы. Во всех трех матчах "красные дьяволы" выглядели невыразительно, хотя и одержали две победы.

Однако сейчас 26-летний француз уже выздоровел и матч против "Рочдейла" из Лиги Один в рамках 3-го раунда Кубка Лиги в среду вечером использует, чтобы привести себя в порядок к битве с "Арсеналом" на выходных.

"Он, наверное, получит несколько минут против "Рочдейла". Но мы определенно думаем, он готов к "Арсеналу", — цитирует главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера Sky Sports.

Также Сульшер поведал о выздоровлении Мейсона Гринвуда, а вот Маркус Рэшфорд вне игры с травмой паха.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба

Автор mihajlo   

Дата 24.09.2019 14:00

Количество просмотров Просмотров: 420

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 24.09.2019 14:19 # mancunia-planet
    Погба, конечно тот ещё фрукт ебаный, но сейчас настолько всё херова в цпз, что лучше с ним, чем без него. Хоть какаято игра есть.

    (ответить)

  2. chebrec 24.09.2019 14:11 # chebrec
    Теперь дела пойдут в гору

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: