Погба снова готов играть за "Юнайтед"

Полузащитник Поль Погба вернулся из лазарета "Манчестер Юнайтед", залечив травму лодыжки.

Напомним, лодыжка не позволила Погба сыграть против "Лестера" и "Вест Хэма" в Премьер-Лиге, а также против "Астаны" в Лиге Европы. Во всех трех матчах "красные дьяволы" выглядели невыразительно, хотя и одержали две победы.



Однако сейчас 26-летний француз уже выздоровел и матч против "Рочдейла" из Лиги Один в рамках 3-го раунда Кубка Лиги в среду вечером использует, чтобы привести себя в порядок к битве с "Арсеналом" на выходных.



"Он, наверное, получит несколько минут против "Рочдейла". Но мы определенно думаем, он готов к "Арсеналу", — цитирует главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера Sky Sports.



Также Сульшер поведал о выздоровлении Мейсона Гринвуда, а вот Маркус Рэшфорд вне игры с травмой паха.