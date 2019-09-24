New Balance будет судиться с "Ливерпулем"

Ливерпуль Компания New Balance подала судебный иск к "Ливерпулю", техническим спонсором которого она является.

Напомним, накануне прессе стало известно, что "Ливерпуль" достиг договоренности с Nike, которая со следующего сезона должна сменить New Balance в роли технического спонсора мерсисайдского клуба.

New Balance платит "Ливерпулю" 45 миллионов фунтов ежегодно по шестилетнему контракту, тогда как от Nike "красные", как ожидается, будут получать более 75 млн. фунтов каждый сезон.

Сейчас эта история приняла новый оборот. Оказывается, New Balance обладает правом сделать контрпредложение на любой "оффер", который может получить "Ливерпуль", но "красные" даже не дали New Balance возможности перебить предложение Nike.

"Мы можем подтвердить, что New Balance, наш технический спонсор, обратился в суд с иском к клубу. В процессе этого разбирательства мы не будем давать никаких дополнительных комментариев", — сообщил официальный представитель "Ливерпуля" Sky Sports.


Метки New Balance, Nike, Ливерпуль, спонсоры

Автор mihajlo   

Дата 24.09.2019 13:00

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  1. gunars 24.09.2019 13:06 # gunars
    все теперь пойдет развал, в игре лгбтпуля

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  2. gerrard08 24.09.2019 13:04 # gerrard08
    Видать найк готов и эти расходы возместить.

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  3. largo-winch 24.09.2019 13:04 # largo-winch
    схожу за попкорном, интересное дело намечается

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  4. chr1s8rown 24.09.2019 13:03 # chr1s8rown
    Как ж заибали эти ретро сексуалные формы с эмблемой

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