New Balance будет судиться с "Ливерпулем"
Компания New Balance подала судебный иск к "Ливерпулю", техническим спонсором которого она является.
Напомним, накануне прессе стало известно, что "Ливерпуль" достиг договоренности с Nike, которая со следующего сезона должна сменить New Balance в роли технического спонсора мерсисайдского клуба.
New Balance платит "Ливерпулю" 45 миллионов фунтов ежегодно по шестилетнему контракту, тогда как от Nike "красные", как ожидается, будут получать более 75 млн. фунтов каждый сезон.
Сейчас эта история приняла новый оборот. Оказывается, New Balance обладает правом сделать контрпредложение на любой "оффер", который может получить "Ливерпуль", но "красные" даже не дали New Balance возможности перебить предложение Nike.
"Мы можем подтвердить, что New Balance, наш технический спонсор, обратился в суд с иском к клубу. В процессе этого разбирательства мы не будем давать никаких дополнительных комментариев", — сообщил официальный представитель "Ливерпуля" Sky Sports.
24.09.2019 13:00
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все теперь пойдет развал, в игре лгбтпуля
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Видать найк готов и эти расходы возместить.
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схожу за попкорном, интересное дело намечается
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Как ж заибали эти ретро сексуалные формы с эмблемой
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