Клопп хочет, чтобы его преемником в "Ливерпуле" стал Джеррард

Стивен Джеррард и Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп ожидает, что его преемником на "Энфилде" станет Стивен Джеррард.

За последнее время Клопп сделал несколько намеков на то, что может не продлить свой истекающий в 2022 году контракт.

По словам Юргена, если ему будет суждено уйти, то "Ливерпулю" не придется ломать голову над выбором нового рулевого. Сам Клопп хочет, чтобы его место однажды занял Джеррард, который с прошлого сезона тренирует шотландский "Рейнджерс".

"Кенни (Далглиш) и Стиви оба оказывали мне очень большую поддержку с первого дня".

"Мое положение как главного тренера никак не связано с окружающими меня людьми. Если завтра "Ливерпуль" уволит меня, Кенни мог бы стать первым кандидатом на замену мне, но они, вероятно, позовут назад Стиви из Глазго".

"Если вы спросите меня, кто должен стать моим преемником, я назову Стиви. Я помогу ему, насколько это только возможно. Если кто-нибудь забирает у тебя работу, дело не в нем, а в том, что это ты недостаточно хорош".

"Я достаточно стар, чтобы понимать, что я вкладываю себя всего в эту работу. Я не гений, я не идеален, но я отдаюсь клубу на 100 процентов. Если этого достаточно, то замечательно. Если нет, это проблема", — сообщил Клопп FourFourTwo.


Метки Клопп, Клопп, Ливерпуль, Рейнджерс, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 24.09.2019 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1093

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. alexminck 24.09.2019 12:38 # alexminck
    Идеально. Как раз поможет/расскажет

    (ответить)

  2. tursa 24.09.2019 12:36 # tursa
    Ну тут очевидно, даже других кандидатов нету

    (ответить)

  3. mancunia-planet 24.09.2019 12:32 # mancunia-planet
    Скузирята понимают, нет хлопца нет Ливера. Джеррарда назначить поскорее бы, чисто поржать лишний раз.

    (ответить)

  4. ssa 24.09.2019 12:26 # ssa
    отрабатывай два года по контракту, а там сам посмотришь, может еще останешься.
    еще не все дела довел до конца в Ливерпуле , возьми АПЛочку и какой-нибудь второсортный кубок и можешь уходить.
    впрочем, Клопп уже сейчас легенда.

    (ответить)

  5. gerrard08 24.09.2019 12:20 # gerrard08
    Лучше, офк, чтоб он еще побыл бы ассистентом у Клоппа, но не думаю что Джи согласится на это. В любом случае у меня нет скепсиса по отношению к Джеррарду тренеру.

    (ответить)

  6. largo-winch 24.09.2019 12:15 # largo-winch
    Нагельсман

    (ответить)

  7. sisyazavr 24.09.2019 12:13 # sisyazavr
    Не думаю, что все болельщики скаузеров будут рады

    (ответить)

  8. shakur 24.09.2019 12:10 # shakur
    Нагельсман

    (ответить)

  9. liverpool1892est 24.09.2019 12:04 # liverpool1892est
    Конечно только Steven Gerrard!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: