Клопп хочет, чтобы его преемником в "Ливерпуле" стал Джеррард

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп ожидает, что его преемником на "Энфилде" станет Стивен Джеррард.

За последнее время Клопп сделал несколько намеков на то, что может не продлить свой истекающий в 2022 году контракт.



По словам Юргена, если ему будет суждено уйти, то "Ливерпулю" не придется ломать голову над выбором нового рулевого. Сам Клопп хочет, чтобы его место однажды занял Джеррард, который с прошлого сезона тренирует шотландский "Рейнджерс".



"Кенни (Далглиш) и Стиви оба оказывали мне очень большую поддержку с первого дня".



"Мое положение как главного тренера никак не связано с окружающими меня людьми. Если завтра "Ливерпуль" уволит меня, Кенни мог бы стать первым кандидатом на замену мне, но они, вероятно, позовут назад Стиви из Глазго".



"Если вы спросите меня, кто должен стать моим преемником, я назову Стиви. Я помогу ему, насколько это только возможно. Если кто-нибудь забирает у тебя работу, дело не в нем, а в том, что это ты недостаточно хорош".



"Я достаточно стар, чтобы понимать, что я вкладываю себя всего в эту работу. Я не гений, я не идеален, но я отдаюсь клубу на 100 процентов. Если этого достаточно, то замечательно. Если нет, это проблема", — сообщил Клопп FourFourTwo.