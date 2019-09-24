Невилл: "Сульшеру ничего не выиграть с детьми"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер ничего не выиграет, если будет делать ставку только на молодых игроков.

С приходом Сульшера "красные дьяволы" взяли резкий курс на омоложение состава. Особенно показательна в этом отношении ситуация с нападающими — Оле Гуннар избавился от Ромелу Лукаку с Алексисом Санчесом, чтобы доверять Маркусу Рэшфорду и Мейсону Гринвуду.



Пока попытки Сульшера воспроизвести "Класс 92" выглядят неубедительно, и Невилл знает, почему. Гари спешит напомнить, что в его времена талантливая молодежь была лишь дополнением к зрелым игрокам топ-уровня, а не заменой им.



"В воскресенье я говорил о том, что за последние семь или восемь лет они потратили 900 миллионов фунтов, и от этого почти ничего не осталось".



"Есть лишь останки состава и кое-какие молодые игроки из академии, которые ничего не стоили. Возможно, еще Де Хеа, но он переживает спад. Есть Харри Магуайр, но им все еще предстоит проделать большую работу по перестройке команды".



"Я много раз это говорил: Алан Хансен был прав, и с детьми ты ничего не выиграешь".



"Это не "Класс 92" выиграл титул Премьер-Лиги. У нас были Стив Брюс, Гари Паллистер, Рой Кин, Эрик Кантона, Брайан Макклер и Петер Шмейхель. У нас были игроки мирового уровня и два лучших центральных защитника всех времен".



"Кин был самым вдохновляющим капитаном и лидером. Кантона был игроком мирового уровня. Шмейхель был лучшим голкипером в мире, а Деннис Ирвин был великолепен. Они тащили нас вперед. Если бы вместо них играл только "Класс 92", мы бы ничего не добились".



"Будучи фанатом, я не паникую. Я разочарован, но не паникую".



"Я бы сказал, что им нужно быстро и эффективно определить трех-четырех игроков в помощь Де Хеа и Магуайру. Они нуждаются в паре полузащитников, в нападающем, который бы вел игру впереди, они нуждаются во фланговом игроке и в левом защитнике".



"Тебе не обмануть футбольных болельщиков. Они нуждаются в пяти-шести новых игроках", — сообщил Невилл в эфире.