Хески считает, что у "Сити" лучше состав, чем у "Ливерпуля"

Эмиль Хески Экс-нападающий "Ливерпуля" Эмиль Хески считает, что "Манчестер Сити" превосходит "красных" по подбору игроков.

После шести первых туров нового сезона Премьер-Лиги "Ливерпуль" лидирует со 100-процентным результатом, на пять очков опережая "горожан".

Однако Хески не уверен, что его бывшая команда сможет удержаться на вершине, указывая на большую зависимость "красных" от трио нападающих в лице Мохамеда Салаха, Роберто Фирмино и Садио Мане.

"Ливерпулю" будет сложно выиграть Премьер-Лигу, потому что в данный момент "Сити" обладает лучшим составом в плане глубины".

"Если вы уберете определенных игроков из "Сити", всегда найдутся другие, которые будут готовы заступить на их место и сделать работу так, как того хочет их главный тренер".

"Если вы уберете Салаха, Мане или Фирмино из "Ливерпуля", то это будет уже не совсем та команда, так что у "Сити" подбор игроков лучше".

"Думаю, у "Сити" лучше полузащита. Я не говорю, что полузащита "Ливерпуля" плоха, я просто говорю, что у них лучше сочетание игроков, и эти игроки могут давать больше голов из полузащиты".

"Но если "Ливерпуль" продолжит оказывать давление, как они это делают, никогда не знаешь, чем все закончится", — цитирует Хески Omnisport.


Метки Ливерпуль, Манчестер Сити, Хески

Автор mihajlo   

Дата 24.09.2019 10:00

Количество просмотров Просмотров: 744

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. lpool14 24.09.2019 11:11 # lpool14
    Эмильчик рассуждает на уровне фапловчан.. давайте уже ему работу в топ клубе главным тренером без лицензии

    (ответить)

  2. electric 24.09.2019 11:00 # electric
    Что ты несёшь, жертва расизма? Основа ЛФК сильнее ментально.

    (ответить)

  3. lovrentiy 24.09.2019 10:30 # lovrentiy
    Как только Эмил подкинул леща, этим xуесосам, так сразу запалыхали сине-голубые пердаки.

    (ответить)

  4. tyhonovecky 24.09.2019 10:17 # tyhonovecky
    Не перестают сцать на портовых хуесосо, что не может не радовать.

    (ответить)

  5. gidro-met 24.09.2019 10:11 # gidro-met
    прикол в том /что эти ливерные колбасоиды не ломаются играя на износ на всех фронтах и сборных..

    у Челси не успеет чув выйти на поле как его уносят обратно / а эти как угорелые носясь весь матч как будто заговоренные в лучшем составе всегда и везде 2 раза в неделю. Бля буду этот новый владелец-масон из америки каким-то теневым способом внедрил какие-то скрытые допинги этим середнякам. Все эти Салахи / Робертсоны и Вейналдумы с Хендами - уровень Эвертона были бы в обычном состоянии

    (ответить)

  6. gidro-met 24.09.2019 10:06 # gidro-met
    Зеленая Миля)

    (ответить)

  7. chebrec 24.09.2019 10:06 # chebrec
    У лысого шарлатана 2 состава

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: