Хески считает, что у "Сити" лучше состав, чем у "Ливерпуля"

Экс-нападающий "Ливерпуля" Эмиль Хески считает, что "Манчестер Сити" превосходит "красных" по подбору игроков.

После шести первых туров нового сезона Премьер-Лиги "Ливерпуль" лидирует со 100-процентным результатом, на пять очков опережая "горожан".



Однако Хески не уверен, что его бывшая команда сможет удержаться на вершине, указывая на большую зависимость "красных" от трио нападающих в лице Мохамеда Салаха, Роберто Фирмино и Садио Мане.



"Ливерпулю" будет сложно выиграть Премьер-Лигу, потому что в данный момент "Сити" обладает лучшим составом в плане глубины".



"Если вы уберете определенных игроков из "Сити", всегда найдутся другие, которые будут готовы заступить на их место и сделать работу так, как того хочет их главный тренер".



"Если вы уберете Салаха, Мане или Фирмино из "Ливерпуля", то это будет уже не совсем та команда, так что у "Сити" подбор игроков лучше".



"Думаю, у "Сити" лучше полузащита. Я не говорю, что полузащита "Ливерпуля" плоха, я просто говорю, что у них лучше сочетание игроков, и эти игроки могут давать больше голов из полузащиты".



"Но если "Ливерпуль" продолжит оказывать давление, как они это делают, никогда не знаешь, чем все закончится", — цитирует Хески Omnisport.