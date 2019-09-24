Хески считает, что у "Сити" лучше состав, чем у "Ливерпуля"
Экс-нападающий "Ливерпуля" Эмиль Хески считает, что "Манчестер Сити" превосходит "красных" по подбору игроков.
После шести первых туров нового сезона Премьер-Лиги "Ливерпуль" лидирует со 100-процентным результатом, на пять очков опережая "горожан".
Однако Хески не уверен, что его бывшая команда сможет удержаться на вершине, указывая на большую зависимость "красных" от трио нападающих в лице Мохамеда Салаха, Роберто Фирмино и Садио Мане.
"Ливерпулю" будет сложно выиграть Премьер-Лигу, потому что в данный момент "Сити" обладает лучшим составом в плане глубины".
"Если вы уберете определенных игроков из "Сити", всегда найдутся другие, которые будут готовы заступить на их место и сделать работу так, как того хочет их главный тренер".
"Если вы уберете Салаха, Мане или Фирмино из "Ливерпуля", то это будет уже не совсем та команда, так что у "Сити" подбор игроков лучше".
"Думаю, у "Сити" лучше полузащита. Я не говорю, что полузащита "Ливерпуля" плоха, я просто говорю, что у них лучше сочетание игроков, и эти игроки могут давать больше голов из полузащиты".
"Но если "Ливерпуль" продолжит оказывать давление, как они это делают, никогда не знаешь, чем все закончится", — цитирует Хески Omnisport.
24.09.2019 10:00
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Последние комментарии:
Эмильчик рассуждает на уровне фапловчан.. давайте уже ему работу в топ клубе главным тренером без лицензии
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Что ты несёшь, жертва расизма? Основа ЛФК сильнее ментально.
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Как только Эмил подкинул леща, этим xуесосам, так сразу запалыхали сине-голубые пердаки.
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Не перестают сцать на портовых хуесосо, что не может не радовать.
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прикол в том /что эти ливерные колбасоиды не ломаются играя на износ на всех фронтах и сборных..
у Челси не успеет чув выйти на поле как его уносят обратно / а эти как угорелые носясь весь матч как будто заговоренные в лучшем составе всегда и везде 2 раза в неделю. Бля буду этот новый владелец-масон из америки каким-то теневым способом внедрил какие-то скрытые допинги этим середнякам. Все эти Салахи / Робертсоны и Вейналдумы с Хендами - уровень Эвертона были бы в обычном состоянии
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Зеленая Миля)
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У лысого шарлатана 2 состава
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