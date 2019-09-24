Ван Дейк не расстроен, что проиграл Месси звание Игрока Года ФИФА

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что не расстроен результатами голосования на звание Игрока Года по версии ФИФА.

В прошлом месяце став Игроком Года по версии УЕФА, Ван Дейк считался фаворитом и на аналогичную награду ФИФА.



Однако накануне вечером организация Джанни Инфантино вручила свой приз нападающему "Барселоны" Лионелю Месси. Такой исход не слишком печалит Ван Дейка.



"Люди, которые принимали участие в голосовании, сделали свой выбор, и ты должен принять это. Ничего другого здесь нет".



"Вы не можете сравнивать меня с Месси как игроков, потому что мы совершенно разные. Я очень горд здесь находиться".



"Расстроен ли я? Ты не можешь быть расстроен. Я просто очень рад быть здесь и попасть в символическую сборную года после той упорной и хорошей работы, что мы проделали в прошлом сезоне".



"Сегодня я, к сожалению, не выиграл, но я не расстроен", — цитирует Ван Дейка Goal.