Инс считает, что МЮ потерял свою индивидуальность

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Пол Инс считает, что "красные дьяволы" потеряли свою индивидуальность, и виноват в это исполнительный директор Эд Вудворд.

Как известно, главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар не делает секрета из того, что пытается подражать сэру Алексу Фергюсону.



Однако на старте нового сезона "дьяволы" выглядят неважно, после шести туров занимая восьмое место в Премьер-Лиге и отставая от вершины уже на 10 очков. Инсу кажется, что "Юнайтед" еще никогда не был так далек от своих лучших образцов.



"Их будет лихорадить в плане результатов весь сезон. Я готов мириться с этим до тех пор, пока они сражаются за попадание в топ-4".



"Куда больше меня беспокоит ситуация с поисками спортивного директора и с тем путем, которым Эд Вудворд ведет клуб".



"Ему часто достается, и это справедливо — люди, которые назначают тренеров, должны нести ответственность. Ответственность за результаты, за структуру клуба, за кадровую политику и так далее. Вудворд — специалист не в футболе, а в деньгах".



"Уверен, он отлично справляется со своей работой в плане денег. Но болельщикам нет никакого дела до денег, если эти деньги не инвестируются назад в команду".



"Они хотят обладать игроками, соответствующими "Манчестер Юнайтед" по уровню мастерства. Хотят развлекать публику и выигрывать трофеи, но ничего из этого нет".



"Эта команда больше не выглядит как команда "Юнайтед". Здесь невероятные фанаты, и они будут поддерживать команду, несмотря ни на что. Но они заслуживают гораздо большего", — цитирует Инса Daily Mirror.