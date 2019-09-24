Инс считает, что МЮ потерял свою индивидуальность
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Пол Инс считает, что "красные дьяволы" потеряли свою индивидуальность, и виноват в это исполнительный директор Эд Вудворд.
Как известно, главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар не делает секрета из того, что пытается подражать сэру Алексу Фергюсону.
Однако на старте нового сезона "дьяволы" выглядят неважно, после шести туров занимая восьмое место в Премьер-Лиге и отставая от вершины уже на 10 очков. Инсу кажется, что "Юнайтед" еще никогда не был так далек от своих лучших образцов.
"Их будет лихорадить в плане результатов весь сезон. Я готов мириться с этим до тех пор, пока они сражаются за попадание в топ-4".
"Куда больше меня беспокоит ситуация с поисками спортивного директора и с тем путем, которым Эд Вудворд ведет клуб".
"Ему часто достается, и это справедливо — люди, которые назначают тренеров, должны нести ответственность. Ответственность за результаты, за структуру клуба, за кадровую политику и так далее. Вудворд — специалист не в футболе, а в деньгах".
"Уверен, он отлично справляется со своей работой в плане денег. Но болельщикам нет никакого дела до денег, если эти деньги не инвестируются назад в команду".
"Они хотят обладать игроками, соответствующими "Манчестер Юнайтед" по уровню мастерства. Хотят развлекать публику и выигрывать трофеи, но ничего из этого нет".
"Эта команда больше не выглядит как команда "Юнайтед". Здесь невероятные фанаты, и они будут поддерживать команду, несмотря ни на что. Но они заслуживают гораздо большего", — цитирует Инса Daily Mirror.
24.09.2019 08:00
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Просто клуб лемарсов.
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В смысле "не инвестируют я назад в команду"? Вот скамью-то ныть насчёт этого. Каждое трансферное окно тратят ахулиард денег на игроков и толку ноль. Про самые жирные контракты в апл вообще молчу.
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По сути у всех клубов бывают спады, вопрос сколько потребуется времени для осознания проблем. Ливерпулю много времени потребовалось, реал Бавария Челси Юве имеют больше понимания и они быстро находят проблемы. Интересно барса вошла уже в этот спад, или игроки сливают тренера. Но однозначно после ухода Месси это уже будет спад. Роналду ушел из реала начался хаос. Челси держится на преданном Канте, ТТХ на пачетино. А вот мю не имеет не лидеров, не тренера. Тогда только время исправит. Истории когда славный клуб выползает из многолетнего застоя как феникс намного привлекательнее историй когда идут по головам вливая тонны денег в клубы без истории. Мю удачи, будете ещё нагибать Европу, вопрос времени. Я со времён Майкла оувена болел за ливерпуль и всегда понимал что придет наше время, только я ждал 15 лет, и радовался каждой победе, ожидая что следующий сезон точно наш.
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А я рад, что скам в жопе!!! Лет так на 20 что бы болтались как хуй в проруби!))) скриньте
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