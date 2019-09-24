"Арсенал" согласился сыграть с "Ноттингем Форест" во вторник вместо среды

"Арсенал" сделал жест доброй воли, согласившись сыграть с "Ноттингем Форест" в Кубке Лиги спустя всего 48 часов после матча Премьер-Лиги против "Астон Виллы".

В минувшее воскресенье подопечные Унаи Эмери провели очень трудозатратный матч, более тайма играя вдесятером. "Канонирам" пришлось очень постараться, чтобы вырвать победу у "вилланов" со счетом 3:2.



Возможно, "Арсенал" не ожидал, что домашний матч против новичка Премьер-Лиги получится таким тяжелым, когда соглашался удовлетворить просьбу "Ноттингем Форест".



Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, изначально "Арсенал" должен был сыграть матч 3-го раунда Кубка Лиги в среду, как это надлежит всем командам Премьер-Лиги, которые тоже были задействованы в минувшее воскресенье.



Однако в пятницу вечером "лесников" ждет важнейший матч против "Стоука" в рамках Чемпионшипа, поэтому на "Сити Грауд" попросили "Арсенал" перенести кубковую игру со среды на вторник, и эта просьба была великодушно удовлетворена "канонирами".