"Юнайтед" узнал цену за Кая Хаверца

Кай Хаверц "Байер" сообщил "Манчестер Юнайтед", что отпустит своего нападающего Кая Хаверца только за 90 миллионов фунтов.

Решив не приглашать игрока на замену Ромелу Лукаку и Алексису Санчесу минувшим летом, очень скоро главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер столкнулся с последствиями своего решения.

Маркус Рэшфорд, на которого делал ставку Сульшер, сперва демонстрировал неважную форму, а в минувший уикенд и вовсе слег в лазарет, где ему составляют компанию Антони Мартиаль и Мейсон Гринвуд.

Фактически сейчас "Юнайтед" остался без нападающих, и вполне очевидно, что Сульшер будет пытаться найти выход из ситуации в одно из ближайших трансферных окон.

Как утверждает Daily Express, Сульшер готов составить конкуренцию "Баварии", "Реалу", "Барселоне", "Манчестер Сити" и "Ливерпулю" в борьбе за Хаверца, забившего 20 голов за "Байер" в прошлом сезоне во всех соревнованиях.

"Дьяволы" уже наводят справки насчет 20-летнего игрока сборной Германии и теперь знают, сколько будет стоить Кай.


Метки Байер, видео, Манчестер Юнайтед, Хаверц

Автор mihajlo   

Дата 24.09.2019 06:00

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Последние комментарии:




  1. tigerpool 24.09.2019 06:34 # tigerpool
    Он особо Ливерпулю и не нужен, если только не в центр

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  2. van-der-slav 24.09.2019 06:14 # van-der-slav
    Чет байер скромный. Нужно было просить 290, тогда вудворд бы подумал

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