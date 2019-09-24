"Юнайтед" узнал цену за Кая Хаверца

"Байер" сообщил "Манчестер Юнайтед", что отпустит своего нападающего Кая Хаверца только за 90 миллионов фунтов.

Решив не приглашать игрока на замену Ромелу Лукаку и Алексису Санчесу минувшим летом, очень скоро главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер столкнулся с последствиями своего решения.



Маркус Рэшфорд, на которого делал ставку Сульшер, сперва демонстрировал неважную форму, а в минувший уикенд и вовсе слег в лазарет, где ему составляют компанию Антони Мартиаль и Мейсон Гринвуд.



Фактически сейчас "Юнайтед" остался без нападающих, и вполне очевидно, что Сульшер будет пытаться найти выход из ситуации в одно из ближайших трансферных окон.



Как утверждает Daily Express, Сульшер готов составить конкуренцию "Баварии", "Реалу", "Барселоне", "Манчестер Сити" и "Ливерпулю" в борьбе за Хаверца, забившего 20 голов за "Байер" в прошлом сезоне во всех соревнованиях.



"Дьяволы" уже наводят справки насчет 20-летнего игрока сборной Германии и теперь знают, сколько будет стоить Кай.



