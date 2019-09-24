Роберто Фирмино. Лучшая "девятка" Премьер-Лиги?

Выдающаяся игра Роберто Фирмино на старте сезона — большая удача для "Ливерпуля", продолжающего идти без потерь по турнирной дистанции чемпионата Англии. После того как бразилец провел хороший, но не лучший свой сезон в 2018/19, сейчас все в один голос говорят о том, что "Бобби" значительно прибавил и вышел на новый, запредельный, уровень понимания футбола, превратившись в лучшую "девятку" Премьер-Лиги.

Роберто оказался на скамейке запасных в матче с "Ньюкаслом" ввиду утомительного возвращения из сборной Бразилии, но очень быстро был призван на поле Юргеном Клоппом, когда возникли проблемы с лодыжкой у Дивока Ориги. Фирмино обеспечил "Ливерпулю" победу двумя результативными передачами на Мане и Салаха и, несмотря на то, что провел на поле только 53 минуты, был признан Игроком Матча. В минувший уикенд Роберто забил сам, и его мяч стал победным в выездной игре с "Челси", где "Ливерпуль" взял важнейшие три очка, достойно ответив на 8:0 "Манчестер Сити" в матче с "Уотфордом".



Даже менеджер "Ньюкасла" Стив Брюс вынужден был признать, что выход на поле Фирмино лишил его команду шансов на итоговый успех, так как бразилец оказался тем игроком, который сделал разницу и снабдил крайних форвардов "Ливерпуля" передачами, которые невозможно было прочитать защитникам. "Его движение и то, как он играет — это футбол высочайшего уровня. "Ливерпуль" с Фирмино и без него — две разные команды", — сказал Брюс, сравнив Роберто с Эриком Кантона по части влияния на игру команды на позиции "девятки".



В случае с Роберто Фирмино статистика никогда не раскроет правдивую историю его способностей. В то время как Садио Мане и Мохамед Салах забили по 22 гола в прошлом чемпионате, Роберто Фирмино отметился лишь 12 мячами и шестью результативными передачами. Сейчас Фирмино снова отстает от своих партнеров по линии атаки "Ливерпуля" по части результативности — в его активе лишь три гола по сравнению с четырьмя мячами у Салаха и Мане. Но в его случае сухая статистика не отображает важности роли Фирмино в команде Юргена Клоппа.



Бразильская журналистка Натали Гедра, обозревающая английский футбол: "Когда в Бразилии начинается дискуссия о том, является ли Фирмино лучшим бразильцем, когда-либо игравшим в Премьер-Лиге, контраргументом является то, что он никогда не выигрывал Премьер-Лигу и не становился лучшим ее бомбардиром или ассистентом, но суть Фирмино в другом — его игру сложно измерить статистикой".



"Вам не нужно смотреть на его статистические показатели — просто наслаждайтесь его игрой. Иногда мне кажется, что его недооценивают из-за не слишком выдающейся статистики, но на поле он делает намного больше, чем другие. Его голевая передача на Салаха в матче с "Ньюкаслом" была просто блестящей".



"У меня сложилось впечатление о Фирмино, что его понимание игры только улучшается с каждым годом. Когда вы думаете, что он достиг вершины, потому что он был очень хорош в последние сезоны, он все равно становится все лучше и лучше. Сейчас мы продолжаем говорить о его прогрессе, хотя и ранее было понятно, что Роберто это игрок выдающегося таланта, крайне важный для "Ливерпуля". Он настолько бескорыстен, что его не могут не любить болельщики и партнеры".



Репортер Джейсон Берт из Daily Telegraph соглашается с бразильской журналисткой, говоря о том, что без Фирмино "Ливерпуль" не способен работать на высочайшем уровне: "Фирмино и Мане — это отличная связка, и Роберто — масло в двигателе для "Ливерпуля". Он делает Мане и Салаха лучше, потому что они достаточно прямолинейные, хоть и умные игроки, но Фирмино — тот, у кого есть еще и тонкость. Кроме того ,именно он в "Ливерпуле" управляет прессингом — он первым начинает давить на противника, никогда не выключаясь из игры".



"Что мне действительно нравится в нынешнем "Ливерпуле" — эта команда способна становиться сильнее и без трансферов. Этим летом они никого не купили, но вернулись из лазарета Окслейд-Чемберлен и Гомес — игроки, которые еще способны прогрессировать, а все остальные продолжают играть на высочайшем уровне. Это может быть сезон, когда "Ливерпуль" достигнет своего пика как команда, и роль Фирмино в этом очень велика — он просто бесценный игрок для "Ливерпуля".



Фирмино зарекомендовал себя любимцем болельщиков, посвятившим ему несколько песен, но его важность для команды признается также и партнерами. "У меня заканчиваются слова, чтобы описать его", — говорит Трент Александер-Арнольд. "Он невероятный игрок. Я говорил это и раньше: он бесценен для нас. Он лучший игрок, о котором можно только мечтать. Он тот, кто склеивает нашу игру, скрепляет всех вместе. Качество его работы с мячом — это мировой уровень. Он — игрок мирового класса, наравне с Месси и Роналду".



Для Роберто Фирмино, как и в целом для всех игроков "Ливерпуля", очень важна идеальная физическая готовность, так как бразилец играет в очень энергоемком стиле даже на фоне традиционно очень работоспособных игроков "Ливерпуля". Сейчас заметно, что Роберто очень хорошо потрудился летом, хоть и принимал участие в Кубке Америки, забив там пару важных мячей и выиграв свой первый трофей на уровне сборной.



Фирмино — эталон современного атакующего игрока. Универсальный, дисциплинированный, работоспособный и в то же время одаренный технически, способный быть полезным для команды на любой позиции в атаке. В "Хоффенхайме" Фирмино в основном играл на позиции атакующего полузащитника, но в "Ливерпуле" его использовали уже и в качестве вингера, и в центре нападения, и в центре полузащиты.



Изначально при Брендане Роджерсе он играл левого вингера, но Юрген Клопп начал использовать Бобби ближе к центру поля — в роли "фальшивой девятки". Тем не менее, впечатлив Клоппа, Фирмино в сезоне 2017/18 стал часто играть на острие атаки, отметившись 15 забитыми голами. Когда же, с приходом Мохамеда Салаха, Роберто снова пришлось отойти вглубь поля, он с готовностью взвалил на себя роль подносчика снарядов для Мане и Салаха.



Фирмино — очень мобильный игрок, интуитивно чувствующий и находящий свободное пространство — для себя и для своих партнеров. Он часто вытягивает игроков противника, чтобы образовалась свободная зона для Мане и Салаха и оценить по достоинству его маневры способны далеко не все зрители. Кроме выдающегося позиционного чутья и мышления Фирмино обладает пониманием того как можно быстро организовать контратаку и использовать лучшие качества Салаха и Мане, превосходящих его в скоростных данных.



Для Клоппа Фирмино идеален еще и потому, что никогда не выключается из игры и способен прессинговать без устали на любом участке поля. "Как только он теряет мяч, он снова сражается за него, без остановки. Он выглядит как двигатель команды", — говорит Клопп об игроке, который идеально подходит под его футбольную философию.



Что интересно, за время выступлений в "Ливерпуле" у Фирмино было около 10 повреждений, но восстанавливался после них Бобби невероятно быстро и никогда не отсутствовал из-за травмы дольше месяца. Вероятно, все дело в потрясающем умении Фирмино поддерживать оптимальную физическую форму и закладывать базис для идеального фитнеса летом, когда многие игроки делают себе поблажки и предпочитают отдохнуть.



Фирмино сейчас 27 лет, и это возраст пика физических возможностей для футболистов, в случае с бразильцем, совпавшим с его прогрессом в понимании игры и ментальной готовностью быть лидером на футбольном поле. Роберто достаточно скромный парень, чтобы претендовать на капитанскую повязку, да и в лице Ван Дейка и Хендерсона "Ливерпуль" имеет действительно оптимальную капитанскую команду, но невозможно отрицать тот факт, что сейчас Фирмино — важнейший исполнитель для мерсисайдцев. Его игра на старте сезона лишь подчеркивает тезис о том, что Роберто для "Ливерпуля" настолько же незаменим, как Месси для "Барселоны".



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru