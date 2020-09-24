Почеттино — цель номер один "Реала" на случай ухода Зидана

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино является целью номер один "Реала" на случай, если Зинедин Зидан не выправит ситуацию в Мадриде.

Несмотря на победу над "Севильей" в воскресенье, "Реал" выглядит весьма неубедительно на старте нового сезона — всего лишь за несколько дней перед этим подопечные Зидана были разгромлены ПСЖ в Лиге Чемпионов.



Зидан уже находится под определенным давлением, и на "Сантьяго Бернабеу" не исключают, что им придется искать нового рулевого по ходу этого сезона.



Как утверждает Daily Mirror, целью номер один "Реала" на случай расставания с Зиданом является Почеттино, которым Королевский клуб уже интересовался в прошлом.



Президент "Реала" Флорентино Перес является большим фанатом Маурисио и будет готов предложить тому работу, если аргентинский специалист проявит к этому интерес.



Стоит отметить, что и сам Почеттино чувствует себя довольно некомфортно на старте нового сезона. Маурисио остался разочарован трансферной кампанией своего клуба, и это разочарование отражается на игре и результатах "шпор".