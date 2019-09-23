Месси оставил Ван Дейка без награды Игроку Года по версии ФИФА

Лионель Месси Нападающий "Барселоны" Лионель Месси обошел защитника "Ливерпуля" Виргила Ван Дейка в борьбе за звание Игрока Года по версии ФИФА.

Напомним, лишь в прошлом месяце УЕФА назвал Ван Дейка Игроком Года по своей версии. Тогда Виргил опередил и Месси, и Криштиану Роналду из "Ювентуса".

Ван Дейк, минувшим летом лишившийся статуса самого дорогого защитника в мире, считался фаворитом и на награду ФИФА.

Однако организация Джанни Инфантино решила иначе и сегодня назвала лучшим футболистом 2019 года Месси, чья "Барселона" в очередной раз выиграла Ла Лигу, но опростоволосилась в Лиге Чемпионов и Кубке Испании.

Результаты голосования ФИФА


Метки Барселона, Ван Дейк, Ливерпуль, Месси, награды, ФИФА

Автор mihajlo   

Дата 23.09.2019 23:15

Количество просмотров Просмотров: 768

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Последние комментарии:




  1. dnssda 23.09.2019 23:46 # dnssda
    Полный бред, вы за что вручаете награды? За лучшего игрока в принципе или за лучшего игрока сезона? Грош цена вашей премии!

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  2. aliluya-nn 23.09.2019 23:35 # aliluya-nn
    Мда, ВВД больше заслужил ..считай в личном противостоянии в ЛЧ победил ..да и ыигранная ЛЧ обычно сильно ценится
    Но Фифа, что с них взять ..все индивидуальные награды уефа и фифа давно потеряли свою ценность и объективизм

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  3. griezmann 23.09.2019 23:35 # griezmann
    заслуженно

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  4. only--liverpool 23.09.2019 23:30 # only--liverpool
    Походу специально готовят к ЗМ чтобы все что можно не собрал...

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  5. shinigami 23.09.2019 23:27 # shinigami
    Странно, а почему не Модрич? Гулять так гулять.

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  6. slash-lfc 23.09.2019 23:27 # slash-lfc
    Ну знач ЗМ точно Биг Дику дадут.

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  7. alisson-beker 23.09.2019 23:27 # alisson-beker
    Данунах!

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  8. skychnie-oboi 23.09.2019 23:26 # skychnie-oboi
    ЗА 8000 голово Отсасунам.Даже не смешно.
    ЗМ у Дейка бетон.

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  9. brown-ale 23.09.2019 23:25 # brown-ale
    Сук, еще сто лет ждать, пока защитник награду возьмет.

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  10. only--liverpool 23.09.2019 23:21 # only--liverpool
    ПИДАРАСЫ

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  11. pamirbarkhorog 23.09.2019 23:21 # pamirbarkhorog
    Гандоны и гнида вы все чиновники ФИФА гореть вам в аду

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