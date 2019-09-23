Месси оставил Ван Дейка без награды Игроку Года по версии ФИФА
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси обошел защитника "Ливерпуля" Виргила Ван Дейка в борьбе за звание Игрока Года по версии ФИФА.
Напомним, лишь в прошлом месяце УЕФА назвал Ван Дейка Игроком Года по своей версии. Тогда Виргил опередил и Месси, и Криштиану Роналду из "Ювентуса".
Ван Дейк, минувшим летом лишившийся статуса самого дорогого защитника в мире, считался фаворитом и на награду ФИФА.
Однако организация Джанни Инфантино решила иначе и сегодня назвала лучшим футболистом 2019 года Месси, чья "Барселона" в очередной раз выиграла Ла Лигу, но опростоволосилась в Лиге Чемпионов и Кубке Испании.
23.09.2019 23:15
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Последние комментарии:
Полный бред, вы за что вручаете награды? За лучшего игрока в принципе или за лучшего игрока сезона? Грош цена вашей премии!
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Мда, ВВД больше заслужил ..считай в личном противостоянии в ЛЧ победил ..да и ыигранная ЛЧ обычно сильно ценится
Но Фифа, что с них взять ..все индивидуальные награды уефа и фифа давно потеряли свою ценность и объективизм
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заслуженно
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Походу специально готовят к ЗМ чтобы все что можно не собрал...
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Странно, а почему не Модрич? Гулять так гулять.
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Ну знач ЗМ точно Биг Дику дадут.
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Данунах!
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ЗА 8000 голово Отсасунам.Даже не смешно.
ЗМ у Дейка бетон.
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Сук, еще сто лет ждать, пока защитник награду возьмет.
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ПИДАРАСЫ
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Гандоны и гнида вы все чиновники ФИФА гореть вам в аду
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