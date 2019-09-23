Месси оставил Ван Дейка без награды Игроку Года по версии ФИФА

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси обошел защитника "Ливерпуля" Виргила Ван Дейка в борьбе за звание Игрока Года по версии ФИФА.

Напомним, лишь в прошлом месяце УЕФА назвал Ван Дейка Игроком Года по своей версии. Тогда Виргил опередил и Месси, и Криштиану Роналду из "Ювентуса".



Ван Дейк, минувшим летом лишившийся статуса самого дорогого защитника в мире, считался фаворитом и на награду ФИФА.



Однако организация Джанни Инфантино решила иначе и сегодня назвала лучшим футболистом 2019 года Месси, чья "Барселона" в очередной раз выиграла Ла Лигу, но опростоволосилась в Лиге Чемпионов и Кубке Испании.



