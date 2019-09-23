ФИФА назвала Алиссона Голкипером Года

Алиссон Страж ворот "Ливерпуля" Алиссон был признан Голкипером Года по версии ФИФА.

В минувшем сезоне, своем дебютном за мерсисайдский клуб, Алиссон выиграл Лигу Чемпионов, а также получил "Золотую перчатку" Премьер-Лиги как самый надежный голкипер дивизиона.

В борьбе за эту награду 26-летний бразилец, сейчас восстанавливающийся после травмы икроножной мышцы, опередил Эдерсона из "Манчестер Сити" и Марк-Андре Тер Штегена из "Барселоны".

Также Алиссон вошел в символическую сборную 2019 года по версии ФИФА. Единственным другим представителем Премьер-Лиги в этой команде оказался партнер бразильца по "Ливерпулю" Виргил Ван Дейк.

Символическая сборная мира 2019 года по версии ФИФА


Метки Алиссон, Ливерпуль, награды, ФИФА

Автор mihajlo   

Дата 23.09.2019 23:00

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  1. shinigami 23.09.2019 23:19 # shinigami
    Хуевый список.
    Какой Модрич? Какой в пизду Марсело? Мбаппе конкретно в этом году чего такого показал? Слив мертвейшему МЮ в марте?
    Робертсон/ТАА должны быть в списке вместо Марсело/Рамоса. Вместо Модрича Канте/Фабиньо. Вместо Мбаппе даже Стерлинг выглядел логичнее. Да даже Погбецо вызвало бы меньше вопросов, чем Модрич.

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  2. only--liverpool 23.09.2019 23:14 # only--liverpool
    КОРОЛЬ

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  3. gerrard08 23.09.2019 23:14 # gerrard08
    Игроки рм))))
    И гном лучший, что назабивал осасунам.)
    С этой наградой все ясно)

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  4. brown-ale 23.09.2019 23:06 # brown-ale
    Где Робертсон? Кажется, полсостава Реала будет в этой команде, даже если они из группы ЛЧ не выйдут.

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  5. beautiful-lie 23.09.2019 23:04 # beautiful-lie
    Модрич? Калич который насасывал весь год после ЗМ?
    Да вообще, все игроки Реала тут нахуй не заслуженно.

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  6. stavluiordinar 23.09.2019 23:03 # stavluiordinar
    Уже воспринимается как должное , а сколько лет этого ждал

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  7. letonred 23.09.2019 23:03 # letonred
    модричу точно не место в этом списке

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  8. letonred 23.09.2019 23:03 # letonred
    естл кроме Ливерпуля команды в апл?

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