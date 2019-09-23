ФИФА назвала Алиссона Голкипером Года
Страж ворот "Ливерпуля" Алиссон был признан Голкипером Года по версии ФИФА.
В минувшем сезоне, своем дебютном за мерсисайдский клуб, Алиссон выиграл Лигу Чемпионов, а также получил "Золотую перчатку" Премьер-Лиги как самый надежный голкипер дивизиона.
В борьбе за эту награду 26-летний бразилец, сейчас восстанавливающийся после травмы икроножной мышцы, опередил Эдерсона из "Манчестер Сити" и Марк-Андре Тер Штегена из "Барселоны".
Также Алиссон вошел в символическую сборную 2019 года по версии ФИФА. Единственным другим представителем Премьер-Лиги в этой команде оказался партнер бразильца по "Ливерпулю" Виргил Ван Дейк.
23.09.2019 23:00
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Последние комментарии:
Хуевый список.
Какой Модрич? Какой в пизду Марсело? Мбаппе конкретно в этом году чего такого показал? Слив мертвейшему МЮ в марте?
Робертсон/ТАА должны быть в списке вместо Марсело/Рамоса. Вместо Модрича Канте/Фабиньо. Вместо Мбаппе даже Стерлинг выглядел логичнее. Да даже Погбецо вызвало бы меньше вопросов, чем Модрич.
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КОРОЛЬ
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Игроки рм))))
И гном лучший, что назабивал осасунам.)
С этой наградой все ясно)
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Где Робертсон? Кажется, полсостава Реала будет в этой команде, даже если они из группы ЛЧ не выйдут.
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Модрич? Калич который насасывал весь год после ЗМ?
Да вообще, все игроки Реала тут нахуй не заслуженно.
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Уже воспринимается как должное , а сколько лет этого ждал
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модричу точно не место в этом списке
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естл кроме Ливерпуля команды в апл?
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