ФИФА назвала Алиссона Голкипером Года

Страж ворот "Ливерпуля" Алиссон был признан Голкипером Года по версии ФИФА.

В минувшем сезоне, своем дебютном за мерсисайдский клуб, Алиссон выиграл Лигу Чемпионов, а также получил "Золотую перчатку" Премьер-Лиги как самый надежный голкипер дивизиона.



В борьбе за эту награду 26-летний бразилец, сейчас восстанавливающийся после травмы икроножной мышцы, опередил Эдерсона из "Манчестер Сити" и Марк-Андре Тер Штегена из "Барселоны".



Также Алиссон вошел в символическую сборную 2019 года по версии ФИФА. Единственным другим представителем Премьер-Лиги в этой команде оказался партнер бразильца по "Ливерпулю" Виргил Ван Дейк.



