Юрген Клопп — Тренер Года по версии ФИФА
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп был назвал лучшим тренером 2019 года по версии ФИФА.
52-летний немец был одним из трех номинантов, вместе с Хосепом Гвардиолой и Маурисио Почеттино, на эту престижную индивидуальную награду.
В минувшим сезоне "Ливерпуль" обновил клубный рекорд по количеству очков в Премьер-Лиге, а также выиграл Лигу Чемпионов. Новую кампанию "красные" начали просто блестяще — шесть побед из шести во внутреннем чемпионате и победа в матче за Суперкубок Европы.
Учитывая эти достижения, футбольные чиновники решили, что Клопп заслуживает звание Тренера Года больше, чем его коллеги по Премьер-Лиге. Свой приз Юрген получил на ежегодной церемонии вручения наград ФИФА, что на сей раз проходит в Милане.
"Это замечательно. Никто не ожидал 20, 10, пять, четыре года назад, что я буду стоять здесь".
"Мы знаем, какую невероятную работу проделали Маурисио и Пеп. Я должен сказать спасибо моему выдающемуся клубу, "Ливерпулю".
"Спасибо владельцам, они дали мне невероятную команду. Спасибо команде — как тренер ты можешь быть лишь настолько хорош, насколько хороша твоя команда. Я правда горжусь быть тренером такого невероятного коллектива игроков".
"Это индивидуальная награда, а я не понимаю на 100 процентов индивидуальных наград, потому что я здесь благодаря многим людям", — цитирует Клоппа BBC.
23.09.2019 22:00
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Последние комментарии:
Сразу понятно, кто топ, а кто шарлатан. Кстати, в футболе нынче 2 лысых шарлатана - Пепка и Зизу!!
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Абсолютно заслуженно.
Пс
Клопп не в спортивке?
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Вот такие люди как Юрген должны быть во всех сферах социума, жизнерадостный, позитивный, без гордыни, знает свое место и знает на что способен, и главное не пи*дит ерунду
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Рот топ
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КОРОЛЬ
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Ван Дейк следующий
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КНЯЗЬ!!!
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Заслуженно.
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Фифа продажная казьёль Ти!!!
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Заслужил
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Заслужено, поздравляю.
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все три трофея будут наши!
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Все,абсолютно все ссут на лысую бестолковку.
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Эээ, хуйла, на главную!
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Опять пепа обоссали
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И тут нефтебабки не помогли шарлатану.
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Батя безусловно.
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Опять лысого окропил
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недоброжелатели тихо сосут в сторонке...
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