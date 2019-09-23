Юрген Клопп — Тренер Года по версии ФИФА

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп был назвал лучшим тренером 2019 года по версии ФИФА.

52-летний немец был одним из трех номинантов, вместе с Хосепом Гвардиолой и Маурисио Почеттино, на эту престижную индивидуальную награду.



В минувшим сезоне "Ливерпуль" обновил клубный рекорд по количеству очков в Премьер-Лиге, а также выиграл Лигу Чемпионов. Новую кампанию "красные" начали просто блестяще — шесть побед из шести во внутреннем чемпионате и победа в матче за Суперкубок Европы.



Учитывая эти достижения, футбольные чиновники решили, что Клопп заслуживает звание Тренера Года больше, чем его коллеги по Премьер-Лиге. Свой приз Юрген получил на ежегодной церемонии вручения наград ФИФА, что на сей раз проходит в Милане.



"Это замечательно. Никто не ожидал 20, 10, пять, четыре года назад, что я буду стоять здесь".



"Мы знаем, какую невероятную работу проделали Маурисио и Пеп. Я должен сказать спасибо моему выдающемуся клубу, "Ливерпулю".



"Спасибо владельцам, они дали мне невероятную команду. Спасибо команде — как тренер ты можешь быть лишь настолько хорош, насколько хороша твоя команда. Я правда горжусь быть тренером такого невероятного коллектива игроков".



"Это индивидуальная награда, а я не понимаю на 100 процентов индивидуальных наград, потому что я здесь благодаря многим людям", — цитирует Клоппа BBC.