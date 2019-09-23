Юрген Клопп — Тренер Года по версии ФИФА

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп был назвал лучшим тренером 2019 года по версии ФИФА.

52-летний немец был одним из трех номинантов, вместе с Хосепом Гвардиолой и Маурисио Почеттино, на эту престижную индивидуальную награду.

В минувшим сезоне "Ливерпуль" обновил клубный рекорд по количеству очков в Премьер-Лиге, а также выиграл Лигу Чемпионов. Новую кампанию "красные" начали просто блестяще — шесть побед из шести во внутреннем чемпионате и победа в матче за Суперкубок Европы.

Учитывая эти достижения, футбольные чиновники решили, что Клопп заслуживает звание Тренера Года больше, чем его коллеги по Премьер-Лиге. Свой приз Юрген получил на ежегодной церемонии вручения наград ФИФА, что на сей раз проходит в Милане.

"Это замечательно. Никто не ожидал 20, 10, пять, четыре года назад, что я буду стоять здесь".

"Мы знаем, какую невероятную работу проделали Маурисио и Пеп. Я должен сказать спасибо моему выдающемуся клубу, "Ливерпулю".

"Спасибо владельцам, они дали мне невероятную команду. Спасибо команде — как тренер ты можешь быть лишь настолько хорош, насколько хороша твоя команда. Я правда горжусь быть тренером такого невероятного коллектива игроков".

"Это индивидуальная награда, а я не понимаю на 100 процентов индивидуальных наград, потому что я здесь благодаря многим людям", — цитирует Клоппа BBC.


Метки Клопп, Ливерпуль, награды, ФИФА

Автор mihajlo   

Дата 23.09.2019 22:00

Количество просмотров Просмотров: 1433

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Последние комментарии:




  1. lfc-in-my-heart 23.09.2019 23:23 # lfc-in-my-heart
    Сразу понятно, кто топ, а кто шарлатан. Кстати, в футболе нынче 2 лысых шарлатана - Пепка и Зизу!!

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  2. gerrard08 23.09.2019 23:11 # gerrard08
    Абсолютно заслуженно.
    Пс
    Клопп не в спортивке?

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  3. stavluiordinar 23.09.2019 23:07 # stavluiordinar
    Вот такие люди как Юрген должны быть во всех сферах социума, жизнерадостный, позитивный, без гордыни, знает свое место и знает на что способен, и главное не пи*дит ерунду

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  4. kukuruzzo 23.09.2019 23:04 # kukuruzzo
    Рот топ

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  5. only--liverpool 23.09.2019 22:59 # only--liverpool
    КОРОЛЬ

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  6. letonred 23.09.2019 22:48 # letonred
    Ван Дейк следующий

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  7. electric 23.09.2019 22:48 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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  8. lovrentiy 23.09.2019 22:44 # lovrentiy
    Заслуженно.

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  9. chebrec 23.09.2019 22:36 # chebrec
    Фифа продажная казьёль Ти!!!

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  10. hachidlo 23.09.2019 22:33 # hachidlo
    Заслужил

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  11. imf-tau 23.09.2019 22:28 # imf-tau
    Заслужено, поздравляю.

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  12. frisby 23.09.2019 22:23 # frisby
    все три трофея будут наши!

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  13. dragon 23.09.2019 22:18 # dragon
    Все,абсолютно все ссут на лысую бестолковку.

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  14. slash-lfc 23.09.2019 22:17 # slash-lfc
    Эээ, хуйла, на главную!

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  15. mikkiynwa 23.09.2019 22:16 # mikkiynwa
    Опять пепа обоссали

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  16. fanstevengerrard 23.09.2019 22:10 # fanstevengerrard
    И тут нефтебабки не помогли шарлатану.

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  17. merphi 23.09.2019 22:08 # merphi
    Батя безусловно.

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  18. dom1no 23.09.2019 22:06 # dom1no
    Опять лысого окропил

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  19. yervand 23.09.2019 22:06 # yervand
    недоброжелатели тихо сосут в сторонке...

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