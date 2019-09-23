Джеймс и Хадсон-Одои сыграют за "Челси" в среду

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард подтвердил, что защитник Рис Джеймс и вингер Каллум Хадсон-Одои сыграют в матче Кубка Лиги против "Гримсби" в ближайшую среду.

Восстановившиеся после тяжелых травм Джеймс и Хадсон-Одои приняли участие в двух последних матчах резерва, чем подтвердили свою готовность выступать за первую команду — поединок против представляющего Лигу Два "Гримсби" подвернулся в самый рад.



"Они сыграют в среду вечером. Против "Гримсби" нам определенно нужно посмотреть на игроков, которые играют не так много".



"Мы проявим должное уважение к сопернику, но нам будет важно дать игровые минуты нуждающимся игрокам. Каллум идет на поправку, он долго отсутствовал, поэтому ему нужна практика. То же самое касается Риса".



"Мы произведем кое-какие изменения, но я ожидаю того же уровня игры, что и против "Ливерпуля". Я не хочу терять это ощущение того, кем мы можем быть. Важно сохранить это", — цитирует главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда The Telegraph.