"Ливерпуль" договорился с Nike

"Ливерпуль" достиг договоренности с компанией Nike, которая станет новым титульным спонсором мерсисайдского клуба со следующего сезона.

Напомним, в 2020 году у "красных" истекает четырехлетний контракт с New Balance, которая осталась очень довольна этим сотрудничеством, но оказалась не в состоянии перебить предложение конкурента.



Как сообщает Forbes, эта сделка станет самой крупной в своем роде в Премьер-Лиге. Nike будет платить действующим победителям Лиги Чемпионов "существенно больше", нежели те 75 миллионов фунтов, что в данный момент "Манчестер Юнайтед" ежегодно получает от Adidas.



Таким образом, "Ливерпуль" присоединится к компании "Челси", "Тоттенхэма" и "Брайтона", которых спонсирует Nike, но из-за масштаба клуба и спортивных успехов будет получать больше всех.