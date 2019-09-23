Холдинг сыграет свой первый за 10 месяцев матч

Во вторник вечером защитник "Арсенала" Роб Холдинг сыграет свой первый за последние 10 месяцев матч.

На старте нового сезона "канониры" демонстрируют ужасную — а порой просто клоунскую — игру в обороне. "Арсенал" пропустил уже 10 голов в Премьер-Лиге — хуже обстоят дела только у четырех команд в дивизионе.



В этой связи главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери и болельщики клуба возлагают большие надежды на возвращение Холдинга, который был ключевым игроком команды до своей травмы колена, полученной против "Манчестер Юнайтед" в декабре.



Как сообщает Sky Sports, 24-летний англичанин, возобновивший тренировки еще в августе, примет участие в матче 3-го раунда Кубка Лиги против "Ноттингем Форест" во вторник вечером.



Сыграть против "лесников", потерпевших только одно поражение в восьми матчах этого сезона, также могут Эктор Беллерин, Киран Тирни и Константинос Мавропанос, а вот Александр Лакасетт все еще лечится.