Холдинг сыграет свой первый за 10 месяцев матч
Во вторник вечером защитник "Арсенала" Роб Холдинг сыграет свой первый за последние 10 месяцев матч.
На старте нового сезона "канониры" демонстрируют ужасную — а порой просто клоунскую — игру в обороне. "Арсенал" пропустил уже 10 голов в Премьер-Лиге — хуже обстоят дела только у четырех команд в дивизионе.
В этой связи главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери и болельщики клуба возлагают большие надежды на возвращение Холдинга, который был ключевым игроком команды до своей травмы колена, полученной против "Манчестер Юнайтед" в декабре.
Как сообщает Sky Sports, 24-летний англичанин, возобновивший тренировки еще в августе, примет участие в матче 3-го раунда Кубка Лиги против "Ноттингем Форест" во вторник вечером.
Сыграть против "лесников", потерпевших только одно поражение в восьми матчах этого сезона, также могут Эктор Беллерин, Киран Тирни и Константинос Мавропанос, а вот Александр Лакасетт все еще лечится.
23.09.2019 19:00
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Ё. А я и забыл что мы еще и тирни покупали)) Ну и накой нужно было столько хайпа поднимать вокруг его перехода - пропустил уже хрен знает сколько матчей..
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Ждем-с. Для начала наверно на замену будет выходить..
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