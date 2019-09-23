Холдинг сыграет свой первый за 10 месяцев матч

Роб Холдинг Во вторник вечером защитник "Арсенала" Роб Холдинг сыграет свой первый за последние 10 месяцев матч.

На старте нового сезона "канониры" демонстрируют ужасную — а порой просто клоунскую — игру в обороне. "Арсенал" пропустил уже 10 голов в Премьер-Лиге — хуже обстоят дела только у четырех команд в дивизионе.

В этой связи главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери и болельщики клуба возлагают большие надежды на возвращение Холдинга, который был ключевым игроком команды до своей травмы колена, полученной против "Манчестер Юнайтед" в декабре.

Как сообщает Sky Sports, 24-летний англичанин, возобновивший тренировки еще в августе, примет участие в матче 3-го раунда Кубка Лиги против "Ноттингем Форест" во вторник вечером.

Сыграть против "лесников", потерпевших только одно поражение в восьми матчах этого сезона, также могут Эктор Беллерин, Киран Тирни и Константинос Мавропанос, а вот Александр Лакасетт все еще лечится.


Метки Арсенал, травмы, Холдинг

Автор mihajlo   

Дата 23.09.2019 19:00

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  1. arsenalekc 23.09.2019 19:26 # arsenalekc
    Ё. А я и забыл что мы еще и тирни покупали)) Ну и накой нужно было столько хайпа поднимать вокруг его перехода - пропустил уже хрен знает сколько матчей..

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  2. arsenalekc 23.09.2019 19:17 # arsenalekc
    Ждем-с. Для начала наверно на замену будет выходить..

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