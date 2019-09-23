Хави готов тренировать в Премьер-Лиге
Легенда "Барселоны" и всего испанского футбола Хави заявил, что готов возглавить какой-нибудь клуб Премьер-Лиги.
Будучи игроком, Хави провел более 700 матчей за родной клуб и 133 поединка за сборную Испании, с которой выиграл Чемпионат Мира и два Чемпионата Европы.
Пять месяцев назад Хави повесил бутсы на гвоздь и стал главным тренером катарского "Аль-Садда", где он провел заключительные четыре года своей игровой карьеры.
Сейчас 39-летний испанец подумывает о следующем шаге, мечтая возглавить "Барселону". Но и поработать в Премьер-Лиге Хави бы не отказался.
"Я не скрываю того, что моя цель — вернуться в Европу и вернуться в "Барсу". Таков мой вызов, но я все еще учусь и получаю удовольствие в "Аль-Садде".
"Это моя цель, но кому не нравится Премьер-Лига? Там футбольная атмосфера, заполненные стадионы и выдающиеся игроки".
"Естественно, если бы я мог выбирать, я бы выбрал большую команду вроде "Сити", "Юнайтед", "Челси", "Арсенала" или "Тоттенхэма", — цитирует Хави Sky Sports.
23.09.2019 18:00
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блеванул на лосерпол
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хуесос, будь в своем катаре. нехуй тут ловить
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В Барселону, там скоро физрука уволят, как раз место будет
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да кому ты нужон, нонейм?!
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