Хави готов тренировать в Премьер-Лиге

Легенда "Барселоны" и всего испанского футбола Хави заявил, что готов возглавить какой-нибудь клуб Премьер-Лиги.

Будучи игроком, Хави провел более 700 матчей за родной клуб и 133 поединка за сборную Испании, с которой выиграл Чемпионат Мира и два Чемпионата Европы.



Пять месяцев назад Хави повесил бутсы на гвоздь и стал главным тренером катарского "Аль-Садда", где он провел заключительные четыре года своей игровой карьеры.



Сейчас 39-летний испанец подумывает о следующем шаге, мечтая возглавить "Барселону". Но и поработать в Премьер-Лиге Хави бы не отказался.



"Я не скрываю того, что моя цель — вернуться в Европу и вернуться в "Барсу". Таков мой вызов, но я все еще учусь и получаю удовольствие в "Аль-Садде".



"Это моя цель, но кому не нравится Премьер-Лига? Там футбольная атмосфера, заполненные стадионы и выдающиеся игроки".



"Естественно, если бы я мог выбирать, я бы выбрал большую команду вроде "Сити", "Юнайтед", "Челси", "Арсенала" или "Тоттенхэма", — цитирует Хави Sky Sports.