Хави готов тренировать в Премьер-Лиге

Хави Легенда "Барселоны" и всего испанского футбола Хави заявил, что готов возглавить какой-нибудь клуб Премьер-Лиги.

Будучи игроком, Хави провел более 700 матчей за родной клуб и 133 поединка за сборную Испании, с которой выиграл Чемпионат Мира и два Чемпионата Европы.

Пять месяцев назад Хави повесил бутсы на гвоздь и стал главным тренером катарского "Аль-Садда", где он провел заключительные четыре года своей игровой карьеры.

Сейчас 39-летний испанец подумывает о следующем шаге, мечтая возглавить "Барселону". Но и поработать в Премьер-Лиге Хави бы не отказался.

"Я не скрываю того, что моя цель — вернуться в Европу и вернуться в "Барсу". Таков мой вызов, но я все еще учусь и получаю удовольствие в "Аль-Садде".

"Это моя цель, но кому не нравится Премьер-Лига? Там футбольная атмосфера, заполненные стадионы и выдающиеся игроки".

"Естественно, если бы я мог выбирать, я бы выбрал большую команду вроде "Сити", "Юнайтед", "Челси", "Арсенала" или "Тоттенхэма", — цитирует Хави Sky Sports.


Метки тренеры, Хави

Автор mihajlo   

Дата 23.09.2019 18:00

Количество просмотров Просмотров: 346

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  1. psihofan 23.09.2019 18:12 # psihofan
    блеванул на лосерпол

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  2. lexa-arsenal 23.09.2019 18:07 # lexa-arsenal
    хуесос, будь в своем катаре. нехуй тут ловить

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  3. iceteam 23.09.2019 18:04 # iceteam
    В Барселону, там скоро физрука уволят, как раз место будет

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  4. largo-winch 23.09.2019 18:00 # largo-winch
    да кому ты нужон, нонейм?!

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