Чемберс: "Арсенал" не может полагаться на голы Обамеянга"

Защитник "Арсенала" Калум Чемберс заявил, что его команда не может продолжать полагаться на голы Пьер-Эмерика Обамеянга.

В семи матчах этого сезона во всех соревнованиях Обамеянг отличился семь раз. Голами габонского нападающего "канониры" пытаются компенсировать ужасную игру в обороне.



Так было и накануне, когда точный удар Пьер-Эмерика на 84-й минуте позволил "Арсеналу" вырвать волевую победу у "Астон Виллы" со счетом 3:2. Чемберс считает, так продолжаться не может.



"Конечно, мы не можем продолжать полагаться на его голы. Мы — как команда и как оборонительная линия — знаем, что должны быть надежны позади. Мы знаем, что должны захлопнуть эту дверь и стать сильнее".



"Естественно, когда у тебя есть такие игроки, это помогает. Мы упорно тренируемся и каждый день работаем над нужным вещами, и мы просто продолжим это делать".



"Обамеянг имеет ключевое значение для нас. Он классный игрок, и у нас много других классных игроков. Это великолепно, что именно он играет впереди всех и забивает голы", — цитирует Чемберса Sky Sports.