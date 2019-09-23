Чемберс: "Арсенал" не может полагаться на голы Обамеянга"
Защитник "Арсенала" Калум Чемберс заявил, что его команда не может продолжать полагаться на голы Пьер-Эмерика Обамеянга.
В семи матчах этого сезона во всех соревнованиях Обамеянг отличился семь раз. Голами габонского нападающего "канониры" пытаются компенсировать ужасную игру в обороне.
Так было и накануне, когда точный удар Пьер-Эмерика на 84-й минуте позволил "Арсеналу" вырвать волевую победу у "Астон Виллы" со счетом 3:2. Чемберс считает, так продолжаться не может.
"Конечно, мы не можем продолжать полагаться на его голы. Мы — как команда и как оборонительная линия — знаем, что должны быть надежны позади. Мы знаем, что должны захлопнуть эту дверь и стать сильнее".
"Естественно, когда у тебя есть такие игроки, это помогает. Мы упорно тренируемся и каждый день работаем над нужным вещами, и мы просто продолжим это делать".
"Обамеянг имеет ключевое значение для нас. Он классный игрок, и у нас много других классных игроков. Это великолепно, что именно он играет впереди всех и забивает голы", — цитирует Чемберса Sky Sports.
23.09.2019 17:00
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