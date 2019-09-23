Маунт: "Челси" должен сделать "Стэмфорд Бридж" своей крепостью"

Полузащитник "Челси" Мейсон Маунт заявил, что его команда должна сделать "Стэмфорд Бридж" своей крепостью.

Подвергнув "Ливерпуль" серьезному давлению в концовке воскресного матча Премьер-Лиги, "синие" все равно не смогли избежать поражения 1:2. Таким образом, команда Фрэнка Лэмпарда все еще остается без побед в этом сезоне — ни одной в четырех попытках, если учитывать и Лигу Чемпионов. Маунт жаждет это исправить.



"Конечно, нам нужно побеждать дома. Если вы посмотрите на сыгранные здесь матчи, то в каждом из них можно увидеть положительные моменты. Но нужно побеждать, и мы сосредоточены на этом".



"Мы хорошо играем на выезде, поэтому наш фокус на том, чтобы сделать "Стэмфорд Бридж" своей крепостью и чтобы приезжающие сюда команды заранее знали, что их ждет тяжелый матч. Мы показали это во втором тайме. "Ливерпуль" — одна из лучших команд в лиге, но мы доминировали над ними во втором тайме".



"Мы сохраняем позитивный настрой после этого матча и сосредоточены на следующих двух домашних. Мы хотим их выиграть. Это будут сложные матчи, но стоит тебе одержать первую домашнюю победу, и дальше ты сможешь использовать это", — цитирует Маунта Goal.