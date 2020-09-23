Сульшер потребовал от Лингарда и Рэшфорда сосредоточиться на футболе, а не на моде

Маркус Рэшфорд и Джесси Лингард Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер потребовал от своих звезд Джесси Лингарда и Маркуса Рэшфорда сосредоточиться на футболе, а не на моде.

Как известно, 26-летнему Лингарду принадлежит модный фэшн-бренд JLINGZ. Например, около Рождества, когда "Юнайтед" находился в кризисе и сменил главного тренера, Джесси был погружен в запуск новой линии одежды Be Yourself и даже привлек для этого своего партнера по команде и друга Рэшфорда.

Как сообщает Daily Mirror, недавно Сульшер и его ассистент Майк Фелан вызвали Лингарда к себе и заявили, что Джесси не может распылять свое внимание и должен сосредоточиться на своем основном виде деятельности, которым пока остается футбол.

Аналогичную рекомендацию получил и Рэшфорд, которому, как кажется, не хватает концентрации в последнее время. Несмотря на возникающие у него моменты, Маркус лишь раз забил с игры в этом сезоне.


Метки Лингард, Манчестер Юнайтед, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 23.09.2019 15:00

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  1. beatboy 23.09.2019 16:26 # beatboy
    типичный скам

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  2. mufc1994 23.09.2019 16:24 # mufc1994
    Черножoпые разпиаренные бревна, один подавал надежды, но протух как трусы мамки онли лузерпука

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  3. outplay 23.09.2019 16:17 # outplay
    Нет никому дела до футбола , отсюда и все проблемы в клубе.
    Одежда , прически , инстаграмы и прочий у каждого свой мешающий делу мусор. Смотреть на это противно.

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  4. van-der-slav 23.09.2019 16:16 # van-der-slav
    звезд? они звезды? чеееееее? один вечный середняк-подушкоеб, второй роналдудрочер-мазила, где тут звезды?

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  5. karimov-mu 23.09.2019 16:11 # karimov-mu
    Продать бы скорее Буратино, а то молодняк портит

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  6. ilovemanutd 23.09.2019 15:36 # ilovemanutd
    Лучше бы потребовал не продавать Лукаку.

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  7. largo-winch 23.09.2019 15:28 # largo-winch
    JLINGZ от KUNILINGZ

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  8. shakur 23.09.2019 15:25 # shakur
    Они ещё и совещаются вместе, что надеть на мероприятие, мерзкие скамы

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  9. mancunia-planet 23.09.2019 15:24 # mancunia-planet
    Пусть берут пример с Джеймса

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  10. alexminck 23.09.2019 15:12 # alexminck
    Статистика линграда впечатляет. 19 игр ноль голов ноль гп. Игрок, которого маню заслужил

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