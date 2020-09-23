Сульшер потребовал от Лингарда и Рэшфорда сосредоточиться на футболе, а не на моде
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер потребовал от своих звезд Джесси Лингарда и Маркуса Рэшфорда сосредоточиться на футболе, а не на моде.
Как известно, 26-летнему Лингарду принадлежит модный фэшн-бренд JLINGZ. Например, около Рождества, когда "Юнайтед" находился в кризисе и сменил главного тренера, Джесси был погружен в запуск новой линии одежды Be Yourself и даже привлек для этого своего партнера по команде и друга Рэшфорда.
Как сообщает Daily Mirror, недавно Сульшер и его ассистент Майк Фелан вызвали Лингарда к себе и заявили, что Джесси не может распылять свое внимание и должен сосредоточиться на своем основном виде деятельности, которым пока остается футбол.
Аналогичную рекомендацию получил и Рэшфорд, которому, как кажется, не хватает концентрации в последнее время. Несмотря на возникающие у него моменты, Маркус лишь раз забил с игры в этом сезоне.
23.09.2019 15:00
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Последние комментарии:
типичный скам
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Черножoпые разпиаренные бревна, один подавал надежды, но протух как трусы мамки онли лузерпука
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Нет никому дела до футбола , отсюда и все проблемы в клубе.
Одежда , прически , инстаграмы и прочий у каждого свой мешающий делу мусор. Смотреть на это противно.
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звезд? они звезды? чеееееее? один вечный середняк-подушкоеб, второй роналдудрочер-мазила, где тут звезды?
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Продать бы скорее Буратино, а то молодняк портит
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Лучше бы потребовал не продавать Лукаку.
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JLINGZ от KUNILINGZ
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Они ещё и совещаются вместе, что надеть на мероприятие, мерзкие скамы
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Пусть берут пример с Джеймса
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Статистика линграда впечатляет. 19 игр ноль голов ноль гп. Игрок, которого маню заслужил
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