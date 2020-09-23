Сульшер потребовал от Лингарда и Рэшфорда сосредоточиться на футболе, а не на моде

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер потребовал от своих звезд Джесси Лингарда и Маркуса Рэшфорда сосредоточиться на футболе, а не на моде.

Как известно, 26-летнему Лингарду принадлежит модный фэшн-бренд JLINGZ. Например, около Рождества, когда "Юнайтед" находился в кризисе и сменил главного тренера, Джесси был погружен в запуск новой линии одежды Be Yourself и даже привлек для этого своего партнера по команде и друга Рэшфорда.



Как сообщает Daily Mirror, недавно Сульшер и его ассистент Майк Фелан вызвали Лингарда к себе и заявили, что Джесси не может распылять свое внимание и должен сосредоточиться на своем основном виде деятельности, которым пока остается футбол.



Аналогичную рекомендацию получил и Рэшфорд, которому, как кажется, не хватает концентрации в последнее время. Несмотря на возникающие у него моменты, Маркус лишь раз забил с игры в этом сезоне.