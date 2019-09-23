"Реал" задумывается о покупке Стерлинга следующим летом
"Реал" рассматривает возможность приобретения вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга по окончании этого сезона.
24-летний Стерлинг великолепно начал новый сезон, утвердившись в качестве звезды мирового масштаба — как раз таких игроков не хватает находящемуся в кризисе "Реалу".
По информации The Athletic, еще минувшим лето спортивный директор "Реала" Хосеп Анхель Санчес пригласил представителей Рахима в Мадрид на переговоры.
На тот момент "Реал" был сосредоточен на других трансферных целях, а сам Стерлинг пока не собирался покидать "Сити", однако следующим летом испанский гранд может всерьез задуматься о покупке Рахима, используя установленный контакт.
23.09.2019 14:00
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Если и в этом сезоне не получит игрока года, то можно ливать АПЛ
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Стерлинга и Ван Дейка сразу оптом покупайте/ чего уж там!
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