"Реал" задумывается о покупке Стерлинга следующим летом

Рахим Стерлинг "Реал" рассматривает возможность приобретения вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга по окончании этого сезона.

24-летний Стерлинг великолепно начал новый сезон, утвердившись в качестве звезды мирового масштаба — как раз таких игроков не хватает находящемуся в кризисе "Реалу".

По информации The Athletic, еще минувшим лето спортивный директор "Реала" Хосеп Анхель Санчес пригласил представителей Рахима в Мадрид на переговоры.

На тот момент "Реал" был сосредоточен на других трансферных целях, а сам Стерлинг пока не собирался покидать "Сити", однако следующим летом испанский гранд может всерьез задуматься о покупке Рахима, используя установленный контакт.


Метки Манчестер Сити, Реал, Стерлинг

Автор mihajlo   

Дата 23.09.2019 14:00

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 23.09.2019 14:10 # largo-winch
    Если и в этом сезоне не получит игрока года, то можно ливать АПЛ

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  2. gidro-met 23.09.2019 14:07 # gidro-met
    Стерлинга и Ван Дейка сразу оптом покупайте/ чего уж там!

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