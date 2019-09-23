Гвардиола рад, что Де Брюйне вернулся в форму

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рад возвращению в форму полузащитника Кевина Де Брюйне.

Прошлый сезон оказался почти полностью испорчен для Де Брюйне травмами. Кевин, хоть и сыграл 19 матчей в Премьер-Лиге, но лишь забил два гола и отдал две результативные передачи.



Зато новую кампанию 28-летний бельгиец начал великолепно, отличившись два раза и семь раз ассистировав партнерам. Гвардиола рад, что его подопечный преодолел трудный период.



"Иногда Кевин бывает особенным игроком. На поле или даже за полем он видит вещи, которые не могут видеть другие игроки. Иногда он вызывает у меня разочарование, когда теряет мяч в простой ситуации. Как он может совершить потерю, обладая таким мастерством?"



"Однако он невероятно талантливый игрок, у которого есть видение игры впереди и который обладает ударом".



"В случае с Кевином все зависит от его настроения. Иногда он бывает не в духе, но когда он счастлив, он невероятный и великолепный игрок".



"Нам очень его не хватало. Мы провели невероятный сезон, выиграли четыре трофея, но нам очень его не хватало. Он особенный игрок. Я рад, что он здесь", — сообщил Гвардиола официальному веб-сайту "Сити".