Рой Кин предупредил Сульшера, что тот не получит времени
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Рой Кин предупредил главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера, что тот не получит времени на строительство команды, если не улучшит результаты.
В минувший уикенд подопечные Сульшера потерпели свое третье поражение в новом сезоне с учетом всех соревнований, уступив на выезде "Вест Хэму" со счетом 2:0.
Начиная масштабную перестройку "Юнайтед", Сульшер ожидал, что руководство клуба проявит терпение и даст время, чтобы молодые игроки сыгрались, однако Кин убежден, что вскоре под Оле Гуннаром может закачаться кресло.
"Когда Оле только начинал работать, чувствовалось воодушевление и оптимизм. Но ему нужно три-четыре трансферных окна".
"Если ты не добиваешься результата и проигрываешь матчи, давление все растет и растет. Ты не получишь времени".
"Я давно знаю Оле. Глядя в его глаза, я могу видеть, что он испытывает ярость и отвращение", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.
23.09.2019 12:00
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Последние комментарии:
парадокс
время должен получить Лэмпард
но рабинович его не даст
сульшеру времени давать бесполезно - но ему дадут, и насыпят денег
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У меня тоже отвращение. подайте мне обрыгана, я блевану ему в ебало
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Верим в команду!
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