Фостер: "Был счастлив уйти на перерыв, уступая только 5:0"

Голкипер "Уотфорда" Бен Фостер признался, что он был счастлив пропустить только пять голов до перерыва в матче против "Манчестер Сити".

В минувшую субботу "горожане" просто надругались над командой Кике Санчеса Флореса, отпраздновав победу со счетом 8:0. При этом первые пять голов "Сити" забил уже к 18-й минуте.



По словам Фостера, он опасался худшего и был рад, что "Сити" слегка ослабил натиск после убийственного начала матча.



"Это было абсолютно не весело. Будучи голкипером и приезжая сюда, пропустить всего гол или два — это своего рода достижение. Как и все хорошо разработанные планы, наш план улетел в трубу, когда они открыли счет спустя 50 секунд. Это была бойня".



"Уступая 5:0 после 20 минут, я думал: "Боже, итоговый счет может быть двузначным". Я был на седьмом небе от счастья от того, что ушел на перерыв при 5:0".



"Ты мог видеть, как они вскрывают нашу оборону и создают момент за моментом перед твоими глазами. Счет мог быть как в крикете. Они бесспорно являются лучшей командой, которой я когда-либо противостоял".



"Думаю, они еще сделают это — забьют кому-нибудь девять или 10 голов, причем скоро. Что делает их игру такой разрушительной? Их агрессия, они всегда ее проявляют и берут инициативу в свои руки. Ни у кого нет ни секунды подумать. Наши игроки просто пасовали им мяч. Прежде чем ты понимаешь, что делать с мячом, игрок "Сити" уже атакует тебя. Они делают это все вместе. Они невероятным образом держат строй".



"Они обладают образцовыми парнями. Если вы посмотрите на них, они все примерно одного телосложения – не самые высокие, но сильные физически и быстрые. Они невероятно ускоряются и принимают мяч", — цитирует Фостера The Telegraph.