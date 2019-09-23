Моуриньо предупредил, что "Челси" рискует потерять статус большого клуба

Жозе Моуриньо предупредил Фрэнка Лэмпарда и "Челси", что "синие" могут перестать быть большим клубом, если "привыкнут проигрывать".

Накануне подопечные Лэмпарда потерпели свое второе домашнее поражение за четыре последних дня, вслед за "Валенсией" в Лиге Чемпионов (0:1) уступив и "Ливерпулю" в Премьер-Лиге (1:2).



Анализируя этот матч в студии Sky Sports, Моуриньо предупредил Лэмпарда, что большие клубы никогда не должны мириться с поражениями.



"Надеюсь, они не привыкнут проигрывать, потому что это важно".



"Когда ты начинаешь мириться с поражениями, утешая себя тем, что твоя команда играет хорошо, а игроки стараются изо всех сил, демонстрируя самоотдачу и настрой, то в этот момент большие клубы перестают быть большими клубами".



"Однако я думаю, что люди готовы к тому сезону, который их ждет. Они готовы поддержать своего тренера — тренера с потенциалом и одного из лучших профессионалов, с которыми я только работал".



"Цифры говорят о том, что теперь "Ливерпуль" в 10 очках впереди "Челси". Должно быть ясно, что "Челси" не будет сражаться за титул. Поэтому давайте поддержим их философию, которая предполагает, что игрокам и тренеру нужно дать время", — сообщил Моуриньо в эфире.