Моуриньо предупредил, что "Челси" рискует потерять статус большого клуба

Фрэнк Лэмпард Жозе Моуриньо предупредил Фрэнка Лэмпарда и "Челси", что "синие" могут перестать быть большим клубом, если "привыкнут проигрывать".

Накануне подопечные Лэмпарда потерпели свое второе домашнее поражение за четыре последних дня, вслед за "Валенсией" в Лиге Чемпионов (0:1) уступив и "Ливерпулю" в Премьер-Лиге (1:2).

Анализируя этот матч в студии Sky Sports, Моуриньо предупредил Лэмпарда, что большие клубы никогда не должны мириться с поражениями.

"Надеюсь, они не привыкнут проигрывать, потому что это важно".

"Когда ты начинаешь мириться с поражениями, утешая себя тем, что твоя команда играет хорошо, а игроки стараются изо всех сил, демонстрируя самоотдачу и настрой, то в этот момент большие клубы перестают быть большими клубами".

"Однако я думаю, что люди готовы к тому сезону, который их ждет. Они готовы поддержать своего тренера — тренера с потенциалом и одного из лучших профессионалов, с которыми я только работал".

"Цифры говорят о том, что теперь "Ливерпуль" в 10 очках впереди "Челси". Должно быть ясно, что "Челси" не будет сражаться за титул. Поэтому давайте поддержим их философию, которая предполагает, что игрокам и тренеру нужно дать время", — сообщил Моуриньо в эфире.


Метки Моуриньо, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.09.2019 10:00

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  1. superperez101 23.09.2019 11:16 # superperez101
    10 место, получается что челси - середняк
    для молодежи впрочем отличный результат
    но вот оры оголелых фанов не вызывают ничего, кроме улыбки

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  2. h22o 23.09.2019 10:56 # h22o
    Кому как не Моу об этом говорить..
    Даже в таком громадном клубе как МЮ слился..

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  3. mixmaster 23.09.2019 10:44 # mixmaster
    как можно потерять то, чего нет? правильно написали ранее- купили статус, как, например, сейчас МС. Но вот Роме визу не продлили, а с ней и статус ушел

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  4. shinigami 23.09.2019 10:11 # shinigami
    Жаль молодых пацанов Шолси, трансферный бан падёт и разъедутся по Борнмутам и Кристал Пэласам

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  5. largo-winch 23.09.2019 10:02 # largo-winch
    "Когда ты начинаешь мириться с поражениями, утешая себя тем, что твоя команда играет хорошо, а игроки стараются изо всех сил, демонстрируя самоотдачу и настрой, то в этот момент большие клубы перестают быть большими клубами".

    Сколько бы мы не упрекали Жозе в надменности, время показывает, что Жозе всегда всё делает во благо клуба, пусть при этом утешает своё эго и самолюбие. Если и в этом сезоне Клопп не сможет поднять АПЛ, то количество скаузеров желающих пригласить Мауриньо в Ливерпуль возрастёт геометрической прогрессией.

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  6. januzaj00 23.09.2019 10:01 # januzaj00
    Как статус купили, так из-за денег и потеряли. Все логично

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