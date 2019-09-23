Моуриньо предупредил, что "Челси" рискует потерять статус большого клуба
Жозе Моуриньо предупредил Фрэнка Лэмпарда и "Челси", что "синие" могут перестать быть большим клубом, если "привыкнут проигрывать".
Накануне подопечные Лэмпарда потерпели свое второе домашнее поражение за четыре последних дня, вслед за "Валенсией" в Лиге Чемпионов (0:1) уступив и "Ливерпулю" в Премьер-Лиге (1:2).
Анализируя этот матч в студии Sky Sports, Моуриньо предупредил Лэмпарда, что большие клубы никогда не должны мириться с поражениями.
"Надеюсь, они не привыкнут проигрывать, потому что это важно".
"Когда ты начинаешь мириться с поражениями, утешая себя тем, что твоя команда играет хорошо, а игроки стараются изо всех сил, демонстрируя самоотдачу и настрой, то в этот момент большие клубы перестают быть большими клубами".
"Однако я думаю, что люди готовы к тому сезону, который их ждет. Они готовы поддержать своего тренера — тренера с потенциалом и одного из лучших профессионалов, с которыми я только работал".
"Цифры говорят о том, что теперь "Ливерпуль" в 10 очках впереди "Челси". Должно быть ясно, что "Челси" не будет сражаться за титул. Поэтому давайте поддержим их философию, которая предполагает, что игрокам и тренеру нужно дать время", — сообщил Моуриньо в эфире.
23.09.2019 10:00
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10 место, получается что челси - середняк
для молодежи впрочем отличный результат
но вот оры оголелых фанов не вызывают ничего, кроме улыбки
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Кому как не Моу об этом говорить..
Даже в таком громадном клубе как МЮ слился..
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как можно потерять то, чего нет? правильно написали ранее- купили статус, как, например, сейчас МС. Но вот Роме визу не продлили, а с ней и статус ушел
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Жаль молодых пацанов Шолси, трансферный бан падёт и разъедутся по Борнмутам и Кристал Пэласам
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"Когда ты начинаешь мириться с поражениями, утешая себя тем, что твоя команда играет хорошо, а игроки стараются изо всех сил, демонстрируя самоотдачу и настрой, то в этот момент большие клубы перестают быть большими клубами".
Сколько бы мы не упрекали Жозе в надменности, время показывает, что Жозе всегда всё делает во благо клуба, пусть при этом утешает своё эго и самолюбие. Если и в этом сезоне Клопп не сможет поднять АПЛ, то количество скаузеров желающих пригласить Мауриньо в Ливерпуль возрастёт геометрической прогрессией.
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Как статус купили, так из-за денег и потеряли. Все логично
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