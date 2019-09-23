Семь вещей, что мы узнали в 6-м туре

В шестом туре Премьер-Лиги "Ливерпуль" продлил свою 100-процентную серию, обыграв "Челси", а "Манчестер Сити" огорчил "Уотфорд" восемью безответными голами. О матчах претендентов на титул и не только — в отчетном материале за уикенд.





"Борнмут" все-таки побеждает в Саутгемптоне



Исторически "Борнмут" и "Саутгемптон" редко пересекались друг с другом, потому южным соседям не удалось сформировать принципиального дерби. Конечно, для "святых" куда важнее матчи с "Портсмутом" — и один такой их ждет уже во вторник в Кубке Лиги.



Более скромному по статусу "Борнмуту" задеть "Саутгемптон" интереснее. Тем более что в 16 предыдущих встречах на поле "святых" "Борнмут" не побеждал. В пятницу это произошло впервые. Прагматичный футбол команды Эдди Хау дал надежность, а очередные голы Харри Уилсона и Каллума Уилсона принесли впечатляющую победу со счетом 1:3. Ральфа Хазенхюттля увиденное очень разочаровало: австриец все ждет, когда его команда сумеет одержать две подряд победы в чемпионате.



Впрочем, победа над "Портсмутом" эмоционально перекроет разочарование тренера и болельщиков.



"Тоттенхэм" снова не держит удар



Неделю назад "шпоры" воодушевили своих фанов домашним разгромом над "Кристал Пэлас". По сути, это была первая убедительная победа команды в сезоне, ставшая следствием очень важного разговора между Маурисио Почеттино и его футболистами по окончании европейского трансферного периода. Казалось, это может быть важный рубеж, после которого "шпоры" наберут ход.



И все же следующая неделя принесла знакомые разочарования. Сначала "Тоттенхэм" упустил победу над "Олимпиакосом" в Лиге Чемпионов. Затем — над "Лестером" в чемпионате. Теперь все закончилось и того хуже. Команда Почеттино оказалась в миллиметрах (таким был офсайд Сона) от второго гола в ворота соперника, а затем сама пропустила дважды и потерпела второе поражение в чемпионате. Как будто бы пресловутых разговоров Почеттино с командой и не было.







"Лестер", в свою очередь, оправился после поражения на поле "Манчестер Юнайтед". Команда Брендана Роджерса идет третьей — и ее позиция случайной не выглядит.



"Эвертон" продолжает разочаровывать



Перед игрой с "Шеффилд Юнайтед" Марку Силва защищал результаты своей команды. Главным аргументом менеджера "Эвертона" было то, что семь очков после пяти игр — это только на одно очко меньше, чем сразу у четырех грандов. Силва был недоволен тем, что к "ирискам" используется особое отношение со стороны медиа.



Правда, контекст матчей и игры команды тренер не учитывал. В субботу "ириски" уступили дома "Шеффилд Юнайтед", и это поражение стало для них третьим в шести матчах. Преимущество "Эвертона" во владении мячом было очевидным, но так ли опасно играла команда Силвы? Что касается результатов как таковых, то против "Эвертона" календарь. С командами лидирующей группы "ириски" пока не встречались, но уступили уже двум новичкам элиты. Не говоря уже о том, что победы (минимальные) "Эвертона" случились с худшими командами стартового отрезка — "Вулверхэмптоном" и "Уотфордом".



"Манчестер Сити" мощно реагирует на неудачи



"Уотфорд" в 2019 году идет по нисходящей в противостояниях с "Сити". В игре чемпионата прошлого сезона "шершни" дали бой. Тогда ошибочно засчитанный гол Рахима Стерлинга сломил их сопротивление во втором тайме, после чего вингер "горожн" добавил еще два мяча. 3:1 на табло были даже обидным итогом для достойно игравшего "Уотфорда". Славные времена.



Затем были 6:0 в финале Кубка Англии, но дела стали и того же в этот уикенд. Кике Санчес Флорес во втором матче после возвращения получил сразу восемь мячей — при том, что "Сити" был без Стерлинга. Забивать нашлось кому, и даже хет-трик Бернарду Силвы потерял значимость в изобилии голов от чемпионов.



Заявка на самую крупную победу сезона сделана. "Сити" также подтверждает и без того очевидный факт: поражение от "Норвича" неделей ранее ничего не говорит о форме команды.



"Вест Хэм" снова сильнее "Манчестер Юнайтед"



О "Лестере" как угрозе грандов вспоминают чаще всего. Но списывать со счетов "Вест Хэм" не стоит. Начав с 0:5 от "Манчестер Сити", команда Мануэля Пеллегрини постепенно нащупала свою игру. В последних четырех матчах "молотобойцы" взяли 10 очков и после победы над "Манчестер Юнайтед" поднялись на пятое место в таблице.



Звучит странно, но это не был сенсационный результат. Выездная форма "Юнайтед" кошмарна, а "Вест Хэм" — более чем достойный оппонент для команды Оле Гуннара Сульшера. Гол Андрея Ярмоленко повернул ситуацию в пользу хозяев перед перерывом. Сдержав натиск "красных дьяволов" в первые минуты второго тайма, после "Вест Хэм" почти на классе довел дело до итоговой победы. "Лондонский стадион" все больше подходит "молотобойцам" — проблемы команды в еще новом доме остались в прошлом.



И "на классе" — это не преувеличение. Есть основания считать, что уровень игроков нынешнего "Юнайтед" не так уж сильно превосходит уровень исполнителей "Вест Хэма".



"Ливерпуль" по-прежнему побеждает



Поражение от "Наполи" на состоянии "Ливерпуля" не сказалось. В воскресенье команда Юргена Клоппа вернулась к делам чемпионата в превосходной форме и выиграла один из важнейших для себя матчей, в гостях на "Стэмфорд Бридж". Шанс отыграться "синим" лидеры Премьер-Лиги предоставили, но их превосходство не было под вопросом с первой минуты встречи.



"Челси" и "Ливерпуль" сейчас поменялись ролями. Еще несколько лет "Челси" выступал в роли нынешнего "Ливерпуля". Проверенной большими боями командой, знавшей, как достичь результат в любой день. Сам "Ливерпуль" был подобен "Челси" Фрэнка Лэмпарда — веселым, но часто наивным коллективом. Все изменилось, и 15 подряд побед в чемпионате — о такой стабильности нынешнемуу "Челси" не приходится даже мечтать.



"Астон Вилла" снова упускает шанс



Говоря о "наивности", стоит указать на "Астон Виллу". Команда Дина Смита остается в зоне вылета, хотя вспоминает матчи, в которых упустила потенциальные пять-семь очков. Элементы хорошего футбола от "Виллы" не будут иметь значения без умения добиваться результата.



В воскресенье "Вилла" упустила роскошный шанс обыграть "Арсенал", играя с десятью соперниками. Класс "канониров" значение имеет, но симптоматичность в делах бирмингемцев присутствует. В предыдущем туре новички не воспользовались большинством в матче с "Вест Хэмом", сыграв 0:0. Более того, это уже второй случай упущенного шанса на поле лондонского гранда. В первом туре подопечные Смита долго вели против "Тоттенхэма", но рухнули в последние 20 минут матча. "Арсенал" свой характер проявил еще более отчетливо, но не стоит делать поблажки "Астон Вилле". "Норвич" и "Шеффилд Юнайтед", вышедшие вместе с ней, грандов уже огорчали, а вместе с тем имеют больше очков.



Иван Громиков специально для FAPL.ru