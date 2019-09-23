Унаи Эмери защищает Джаку

Гранит Джака Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери выразил поддержку полузащитнику Граниту Джаке и призвал фанатов сделать то же самое.

Накануне "канониры" одержали волевую победу вдесятером над "Астон Виллой" со счетом 3:2, забив два поздних гола.

Когда Джака уходил с поля на 72-й минуте этого матча, то был освистан публикой "Эмирейтс" за свою невыразительную игру, однако Эмери поспешил вступиться на претендента номер один на капитанскую повязку команды.

"Мое мнение таково, что мы нуждаемся в своих болельщиках, и нам нужно, чтобы наши болельщики поддерживали каждого игрока".

"Сегодня я заменил его, потому что он сыграл 90 минут в четверг. Я предпочел выпустить свежего игрока. Но я считаю его очень важным игроком для нас".

"Он очень мотивирован, и я уверен, он многого добьется здесь. Все мы профессионалы, а он опытный игрок. Он знает, что порой нас критикуют. Нам нужно быть зрелыми и продолжать работать. Я поддержу его. Он хороший игрок", — цитирует Эмери Evening Standard.


Метки Арсенал, Джака, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 23.09.2019 09:00

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  1. xhakaboom 23.09.2019 09:53 # xhakaboom
    Джака топ!

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  2. archi13 23.09.2019 09:16 # archi13
    У них там гей-пара чтоли? иначе я не пойму, почему эмери так упорно защищает этот кусок дерева.

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