Мэддисон: "Теперь "Лестер" является командой топ-уровня"

Полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон считает, что после победы 2:1 над "Тоттенхэмом" "лисы" должны рассматриваться командой топ-уровня.

Ранее в этом сезоне не сумев переиграть "Челси" и "Манчестер Юнайтед", в субботу "Лестер" все-таки уложил представителя топ-6 на лопатки. Поздний гол Мэддисона принес "лисам" три очка против "Тоттенхэма".



Джеймс уверен, что этой победой "Лестер" укрепил свою репутацию и включился в борьбу за попадание в зону еврокубков.



"Теперь мы являемся командой топ-уровня — думаю, нас нужно рассматривать одной из этих команд топ-уровня. Никто не захочет приезжать к нам, когда мы играем таким образом".



"Если вы посмотрите на нашу игру против "Челси" и "Юнайтед", то мы уезжали домой, хватаясь за голову, потому что не не получали того, чего заслуживали. Теперь мы показываем, что являемся большой угрозой", — цитирует Мэддисона The Independent.