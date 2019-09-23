Моуриньо опасается, что "Юнайтед" не попадет даже в топ-6

Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что "красным дьяволам" будет сложно попасть даже в топ-6 Премьер-Лиги в этом сезоне.

Начав сезон с яркой победы 4:0 над "Челси", затем "Юнайтед" умудрился потерять очки против "Вулверхэмптона", "Кристал Пэлас", "Саутгемптона" и "Вест Хэма".



По мнению Моуриньо, "дьяволы" стали слабее относительно его периода работы, и Жозе не будет удивлен, если команда Оле Гуннара Сульшера потеряет свое место в "большой шестерке".



"Я не думаю, что они являются командой способной побороться за первые две позиции. Однако хорошим достижением для них стало бы попадание в топ-4 и возвращение в Лигу Чемпионов".



"Каковы цели их клуба? Важно, чтобы они были одинаковые для всех, и каждый бы в клубе разделял их".



"Если из собственная цель — финишировать в топ-4, не думая о борьбе за титул, тогда у них прекрасные условия, чтобы наигрывать молодежь и строить команду на будущее".



"Они слишком далеки от первых двух команд. На протяжении двух своих первых сезонов я ощущал много позитивных вещей, хотя третий сезон был не так хорош. Я был уволен — и, вероятно, заслуженно, ведь в конечном счете ответственность несет тренер — но грустная реальность в том, что они стали только хуже, чем прежде".



"Может быть, люди думают, что я наслаждаюсь этой ситуацией, но это не так. У них в клубе есть люди, которых я люблю, и я очень уважаю фанатов. Думаю, они будут в настоящей беде — не только в плане попадания в топ-4, но даже в топ-6. Я говорю это с грустью", — сообщил Моуриньо в эфире Sky Sports.