Лэмпард: "Мы были лучшей командой"

Фрэнк Лэмпард Рулевой "Челси" Фрэнк Лэмпард считает, что его команда была лучшей в матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

В концовке домашнего матча "синие" подвергли лидера Премьер-Лиги серьезному давлению. И хотя "Челси" не смог уйти от поражения 2:1, Лэмпард видит позитивные моменты.

"С точки зрения игры, мы был лучшей командой. В нашей игре было больше энергии, характера и духа. Именно поэтому трибуны аплодировали нам в конце. Давайте используем это в будущем".

"Мы все еще не побеждали дома, и мы хотим изменить это. Уверен, мы изменим, если будем играть таким образом. Реальность такова, что в команду пришли очень молодые игроки. Относительно прошлого года мы лишились двух 9-х номеров, и это не изменить", — сообщил Лэмпард Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Лэмпард, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.09.2019 22:30

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  1. superperez101 22.09.2019 22:48 # superperez101
    а был бы умнее сказал бы что проиграли более опытной команде. боролись и тд. потом похвалил бы своих игроков
    а так теперь это не более чем пук в воду

    все-таки лэмпард еще морально неустойчив, нужно уметь держать удар, держать фасон, как например лысый шарлатан.

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  2. scouser2005 22.09.2019 22:44 # scouser2005
    Лучшие, конечно, лучшие. Вот так вот и держитесь весь сезон.

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  3. ry-l 22.09.2019 22:38 # ry-l
    И пусть местные портовые отбросы продолжают песдеть про эконом режим (да-да, тот самый эконом режим в котором лфц в гостях у Наполи второй год подряд всасывает), Челси по факту был опаснее, ибо вся опасность лфц - это цирк в исполнении защиты пенсов, который команда исправно показывает от матча к матчу вне зависимости от класса соперника.

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  4. liverpool-95 22.09.2019 22:35 # liverpool-95
    Смешно ) Челси за 40 минут был полностью унижен. При счёте 2-0 ещё и не боролись бы . Натиск от Ливерпуля с первых минут они не выдержали . Только самый тупой скажет , что Ливерпуль отскочил . Отскочил челси , что в первом тайме не получил 3-4 гола) не позорьтесь )

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  5. acceptodessa 22.09.2019 22:34 # acceptodessa
    он на приколе???? Лэмпс употребляшка.

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  6. pavlix76 22.09.2019 22:33 # pavlix76
    где? в раздевалке?

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