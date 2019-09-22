Лэмпард: "Мы были лучшей командой"

Рулевой "Челси" Фрэнк Лэмпард считает, что его команда была лучшей в матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

В концовке домашнего матча "синие" подвергли лидера Премьер-Лиги серьезному давлению. И хотя "Челси" не смог уйти от поражения 2:1, Лэмпард видит позитивные моменты.



"С точки зрения игры, мы был лучшей командой. В нашей игре было больше энергии, характера и духа. Именно поэтому трибуны аплодировали нам в конце. Давайте используем это в будущем".



"Мы все еще не побеждали дома, и мы хотим изменить это. Уверен, мы изменим, если будем играть таким образом. Реальность такова, что в команду пришли очень молодые игроки. Относительно прошлого года мы лишились двух 9-х номеров, и это не изменить", — сообщил Лэмпард Sky Sports.