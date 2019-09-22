Лэмпард: "Мы были лучшей командой"
Рулевой "Челси" Фрэнк Лэмпард считает, что его команда была лучшей в матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля".
В концовке домашнего матча "синие" подвергли лидера Премьер-Лиги серьезному давлению. И хотя "Челси" не смог уйти от поражения 2:1, Лэмпард видит позитивные моменты.
"С точки зрения игры, мы был лучшей командой. В нашей игре было больше энергии, характера и духа. Именно поэтому трибуны аплодировали нам в конце. Давайте используем это в будущем".
"Мы все еще не побеждали дома, и мы хотим изменить это. Уверен, мы изменим, если будем играть таким образом. Реальность такова, что в команду пришли очень молодые игроки. Относительно прошлого года мы лишились двух 9-х номеров, и это не изменить", — сообщил Лэмпард Sky Sports.
22.09.2019 22:30
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Последние комментарии:
а был бы умнее сказал бы что проиграли более опытной команде. боролись и тд. потом похвалил бы своих игроков
а так теперь это не более чем пук в воду
все-таки лэмпард еще морально неустойчив, нужно уметь держать удар, держать фасон, как например лысый шарлатан.
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Лучшие, конечно, лучшие. Вот так вот и держитесь весь сезон.
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И пусть местные портовые отбросы продолжают песдеть про эконом режим (да-да, тот самый эконом режим в котором лфц в гостях у Наполи второй год подряд всасывает), Челси по факту был опаснее, ибо вся опасность лфц - это цирк в исполнении защиты пенсов, который команда исправно показывает от матча к матчу вне зависимости от класса соперника.
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Смешно ) Челси за 40 минут был полностью унижен. При счёте 2-0 ещё и не боролись бы . Натиск от Ливерпуля с первых минут они не выдержали . Только самый тупой скажет , что Ливерпуль отскочил . Отскочил челси , что в первом тайме не получил 3-4 гола) не позорьтесь )
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он на приколе???? Лэмпс употребляшка.
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где? в раздевалке?
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