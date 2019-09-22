Александер-Арнольд рассказал, что его гол был домашней заготовкой

Трент Александер-Арнольд Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд рассказал, что его гол после штрафного в матче против "Челси" был домашней заготовкой.

Именно Александер-Арнольд открыл счет в воскресном матче Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж", пробив с подступов к штрафной площади по мячу, который ему откатил Мохамед Салах.

По словам 20-летнего англичанина, такой розыгрыш не был импровизацией. На тренировках Трент с партнерами целенаправленно отрабатывали стандарты, что в итоге доставило массу проблем "Челси".

"Мы работали над этим и оба раза очень хорошо исполнили стандартные положения".

"В моем случае сперва хотел пробить Хендо, но он подумал, что это слишком близко для него. Тогда я поговорил с Мо и попросил его покатить мне мяч, чтобы пробить с лучшего угла".

"Это слега сбило их голкипера с толку, а я все равно отправил мяч в сетку. Я подумал, что расстояние слишком мало, чтобы обвести стенку — они либо выпрыгнут, либо бросятся под мяч".

"Мы пытались придерживаться своего плана на игру. Мы проиграли посреди недели, но мы хорошо отреагировали", — сообщил Александер-Арнольд Sky Sports.


Метки Александер-Арнольд, Ливерпуль, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.09.2019 22:00

Количество просмотров Просмотров: 829

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mikkiynwa 22.09.2019 22:21 # mikkiynwa
    Тут пенса обоссаного разорвало

    (ответить)

  2. rommkaq1- 22.09.2019 22:14 # rommkaq1-
    вся команда ссучки. пидар- подразделение. только судьи, -поклонники немецкой очкастой ссучки, -тянут

    (ответить)

  3. rommkaq1- 22.09.2019 22:07 # rommkaq1-
    что это за имя такое александр-арнольд. ссучка блять какая-то

    (ответить)

  4. slash-lfc 22.09.2019 22:07 # slash-lfc
    Просто топари.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: