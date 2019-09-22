Александер-Арнольд рассказал, что его гол был домашней заготовкой

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд рассказал, что его гол после штрафного в матче против "Челси" был домашней заготовкой.

Именно Александер-Арнольд открыл счет в воскресном матче Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж", пробив с подступов к штрафной площади по мячу, который ему откатил Мохамед Салах.



По словам 20-летнего англичанина, такой розыгрыш не был импровизацией. На тренировках Трент с партнерами целенаправленно отрабатывали стандарты, что в итоге доставило массу проблем "Челси".



"Мы работали над этим и оба раза очень хорошо исполнили стандартные положения".



"В моем случае сперва хотел пробить Хендо, но он подумал, что это слишком близко для него. Тогда я поговорил с Мо и попросил его покатить мне мяч, чтобы пробить с лучшего угла".



"Это слега сбило их голкипера с толку, а я все равно отправил мяч в сетку. Я подумал, что расстояние слишком мало, чтобы обвести стенку — они либо выпрыгнут, либо бросятся под мяч".



"Мы пытались придерживаться своего плана на игру. Мы проиграли посреди недели, но мы хорошо отреагировали", — сообщил Александер-Арнольд Sky Sports.