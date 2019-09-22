Сульшер отказался критиковать игроков "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер отказался критиковать свою команду после поражения 2:0 от "Вест Хэма".

В воскресенье "красные дьяволы" показали достаточно неубедительный футбол на Лондонском стадионе, однако Сульшер не может отказать своим подопечным в старании. Оле Гуннар сетует лишь на ошибки при принятии решений в важные моменты игры.



"Игроки делают то, что я от них прошу. В матчах бывают эти ключевые моменты, которые могут повернуть игру в твою пользу, но в эти моменты мы принимаем плохие решения или отдаем пас не туда".



"Однако с настроем и желанием у нас порядок, это не проблема. Проблема есть с принятием решений и иногда с исполнением. Я работаю с хорошим коллективом. Они целеустремлены. Как мы уже говорили, на этом пути нас будет потряхивать, у нас будут взлеты и падения".



"Это целеустремленный коллектив, они показали свое желание, а в раздевалке хорошая атмосфера. Они сосредоточены, как и подобает", — цитирует Сульшера Daily Mail.