Сульшер отказался критиковать игроков "Юнайтед"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер отказался критиковать свою команду после поражения 2:0 от "Вест Хэма".
В воскресенье "красные дьяволы" показали достаточно неубедительный футбол на Лондонском стадионе, однако Сульшер не может отказать своим подопечным в старании. Оле Гуннар сетует лишь на ошибки при принятии решений в важные моменты игры.
"Игроки делают то, что я от них прошу. В матчах бывают эти ключевые моменты, которые могут повернуть игру в твою пользу, но в эти моменты мы принимаем плохие решения или отдаем пас не туда".
"Однако с настроем и желанием у нас порядок, это не проблема. Проблема есть с принятием решений и иногда с исполнением. Я работаю с хорошим коллективом. Они целеустремлены. Как мы уже говорили, на этом пути нас будет потряхивать, у нас будут взлеты и падения".
"Это целеустремленный коллектив, они показали свое желание, а в раздевалке хорошая атмосфера. Они сосредоточены, как и подобает", — цитирует Сульшера Daily Mail.
22.09.2019 21:00
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Последние комментарии:
хороший тренер..перспективный..через пару лет в 4ку тиму приведёт..верим в куколда
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И да, очередная порция аплодисментов в адрес Вудворда
Гениально было продать Лукаку по горячей цене, и не купить замену
Чертов гений, браво
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Самая свежая инфа 2-1 мю
кто же там гол забил ? Бобби Чарльтон ? или Бэбэ ? А может братья шапи сулеймановы ?
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Ещё пара таких представлений, и дай Бог чтобы до Боксинга дожил, либо у него кредит доверия как у "своего"
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"Это целеустремленный коллектив, они показали свое желание, а в раздевалке хорошая атмосфера."
На одном желании (нет) уже год играют.
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МихаЖло видимо после игры забил за МЮ один гол.... недоадмин...
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да все норм, еще и в раздевалке хорошая атмосфера, это главное
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Игры просто ноль
Просто Оле Голум Cpульшер
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