Сульшер отказался критиковать игроков "Юнайтед"

Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер отказался критиковать свою команду после поражения 2:0 от "Вест Хэма".

В воскресенье "красные дьяволы" показали достаточно неубедительный футбол на Лондонском стадионе, однако Сульшер не может отказать своим подопечным в старании. Оле Гуннар сетует лишь на ошибки при принятии решений в важные моменты игры.

"Игроки делают то, что я от них прошу. В матчах бывают эти ключевые моменты, которые могут повернуть игру в твою пользу, но в эти моменты мы принимаем плохие решения или отдаем пас не туда".

"Однако с настроем и желанием у нас порядок, это не проблема. Проблема есть с принятием решений и иногда с исполнением. Я работаю с хорошим коллективом. Они целеустремлены. Как мы уже говорили, на этом пути нас будет потряхивать, у нас будут взлеты и падения".

"Это целеустремленный коллектив, они показали свое желание, а в раздевалке хорошая атмосфера. Они сосредоточены, как и подобает", — цитирует Сульшера Daily Mail.


Метки Вест Хэм, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 22.09.2019 21:00

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Последние комментарии:




  1. frisby 22.09.2019 21:52 # frisby
    хороший тренер..перспективный..через пару лет в 4ку тиму приведёт..верим в куколда

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  2. red-devil-4ever 22.09.2019 21:19 # red-devil-4ever
    И да, очередная порция аплодисментов в адрес Вудворда
    Гениально было продать Лукаку по горячей цене, и не купить замену
    Чертов гений, браво

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  3. blackdreamer 22.09.2019 21:16 # blackdreamer
    Самая свежая инфа 2-1 мю
    кто же там гол забил ? Бобби Чарльтон ? или Бэбэ ? А может братья шапи сулеймановы ?

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  4. red-devil-4ever 22.09.2019 21:14 # red-devil-4ever
    Ещё пара таких представлений, и дай Бог чтобы до Боксинга дожил, либо у него кредит доверия как у "своего"

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  5. dallaslp 22.09.2019 21:12 # dallaslp
    "Это целеустремленный коллектив, они показали свое желание, а в раздевалке хорошая атмосфера."
    На одном желании (нет) уже год играют.

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  6. verh 22.09.2019 21:04 # verh
    МихаЖло видимо после игры забил за МЮ один гол.... недоадмин...

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  7. liverfun 22.09.2019 21:02 # liverfun
    да все норм, еще и в раздевалке хорошая атмосфера, это главное

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  8. mufc1994 22.09.2019 21:00 # mufc1994
    Игры просто ноль
    Просто Оле Голум Cpульшер

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