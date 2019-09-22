"Арсенал" вдесятером вырвал победу у "Астон Виллы"

Пьер-Эмерик Обамеянг Уступая в счете и более тайма играя вдесятером, "Арсенал" нашел в себе силы, чтобы вырвать победу у "Астон Виллы" — 3:2.

Впервые в карьере место в стартовом составе "канониров" на матч Премьер-Лиги получил Букайо Сака, ярко себя проявивший против "Айнтрахта" в Лиге Европы. Вернулись в команду Бернд Лено, Сократис Папастатопулос, Дани Себальос, Маттео Гендузи, Эйнсли Мэйтланд-Найлс и Николя Пепе.

У "вилланов" после дисквалификации вернулся в старт Трезеге, заменив Хоту.

Самым заметным игроком в начальной стадии матча был Пьер-Эмерик Обамеянг, который постоянно держал в напряжении оборону и голкипера гостей.

Однако счет открыла "Астон Вилла". Анвар Эль-Гази выполнил подачу с фланга, а Джон Макгинн, совершенно брошенный защитниками "Арсенала", пробил в касание с линии вратарской — 0:1.

В дальнейшем "канониры" доминировали в плане владения мячом и территории, но никак не могли найти путь к воротам — "вилланы" достойно обороняли добытое ими преимущество.

А в концовке первого тайма хозяева остались вдесятером, когда Эйнсли Мэйтланд-Найлс получил красную карточку за грубый подкат.

После ухода Мэйтланд-Найлса на поле стало просторнее, игра приоткрылась. На 58-й минуте Маттео Гендузи, получив пространство, рванул в штрафную и был уложен там на газон. Пепе реализовал назначенный пенальти — 1:1.

Однако почти сразу же "Астон Вилла" вновь вышла вперед. Уэсли Мораес сыграл на опережение возле ближней штанги, пробив в касание после передачи Джека Грилиша — 1:2.

"Арсеналу" терять уже было нечего. Хозяева пошли ва-банк и в концовке матча дожали подуставшего соперника.

На 81-й минуте Калум Чемберс после неудачной попытки прострелить внутри штрафной вернул себе мяч и в касание поразил ворота — 2:2.

А на 84-й минуте Обамеянг безупречно исполнил штрафной, обеспечив своей команде победу — 3:2.

"Арсенал" вновь показал клоунскую игру в обороне, однако подопечных Унаи Эмери нельзя не похвалить за проявленный характер. "Канониры" не просто отыгрались, а сделали это, имея на одного игрока меньше.

"Арсенал" — "Астон Вилла". Отчет о матче


Метки Арсенал, Астон Вилла, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 22.09.2019 20:35

Количество просмотров Просмотров: 3246

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Последние комментарии:




  1. acceptodessa 22.09.2019 22:22 # acceptodessa
    заочно обоссали синих защеканов.

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  2. wolfsmensch 22.09.2019 21:53 # wolfsmensch
    "Шеффилд и Норвич - отстой" - кричали они, "вилланы будут в 10" - кричали они, а по факту - самый слабый и неготовый из новичков, кандидат на вылет. не уберечь победу против нынешнего Арсенала, играя в большинстве - это эпический фейл.
    канониров с победой, вовремя проявили характер

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  3. aliluya-nn 22.09.2019 21:33 # aliluya-nn
    Полезный матч ..может вспомнят как на характере побеждать неудачно складывающиеся матчи ..почему при живом Чемберсе у нас справа играет Майлнс? Тот хоть защитник, а сейчас важнее укрепить игру в обороне ..и ждем Холдинга, глядишь хоть одного клоуна в центре защиты сменит

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  4. denkik 22.09.2019 21:10 # denkik
    Ну и матч! Арсенал всю игру героически боролся сам с собой. То мы пропускаем без сопротивления, то из последних сил рвемся в штрафную, спасая положение. Кошмар матча - Давид Луис. Ему закинули за спину, когда был первый гол, он же дал пробить после прострела во втором. Герой матча - Гендузи. Своими эмоциями и стычками с вилланами он завел команду. Но почему же надо всегда так низко падать, чтобы начать характер проявлять? Пепе - с первым голом в АПЛ! Бакайо Сако - ты хорош! Расти дальше. С победой, пушкари!

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  5. sobersid 22.09.2019 20:53 # sobersid
    Хороший тур

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  6. kukuruzzo 22.09.2019 20:53 # kukuruzzo
    Пока отсосники в Европе выясняли кто из них лучше, Арсик показал характер и вытащил матч после трудной победы в ЛЕ.
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  7. mrjingles 22.09.2019 20:52 # mrjingles
    Парни, подскажите в какой ветке ссут на скам?

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  8. arsenalekc 22.09.2019 20:47 # arsenalekc
    А защита - на уровне команд 10-20 мест. Посмотрим при возвращении Холдинга, какую основу будет Эмери выставлять. Чемберс вроде на позитиве отыграл, но он еще ненадежен.

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  9. al-faarabi 22.09.2019 20:42 # al-faarabi
    все было четко, кроме защиты,этих клоунов нужно в утиль

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  10. arsenalekc 22.09.2019 20:37 # arsenalekc
    Отлично! Всегда бы так играли, как сегодня в неполном составе))

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  11. chebrec 22.09.2019 20:36 # chebrec
    Уууууууххх камбек против ав мощно однако

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  12. lahmatyj 22.09.2019 20:36 # lahmatyj
    Последнее яйцо тренеришки на это дело пустили.

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  13. reams 22.09.2019 20:36 # reams
    хорошая победка, Пепе с первым голом, Гендузи игрок матча

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  14. steveg8 22.09.2019 20:35 # steveg8
    Да кому вообще интересно как отскочил гейский середняк орсеноль?

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