"Арсенал" вдесятером вырвал победу у "Астон Виллы"

Уступая в счете и более тайма играя вдесятером, "Арсенал" нашел в себе силы, чтобы вырвать победу у "Астон Виллы" — 3:2.

Впервые в карьере место в стартовом составе "канониров" на матч Премьер-Лиги получил Букайо Сака, ярко себя проявивший против "Айнтрахта" в Лиге Европы. Вернулись в команду Бернд Лено, Сократис Папастатопулос, Дани Себальос, Маттео Гендузи, Эйнсли Мэйтланд-Найлс и Николя Пепе.



У "вилланов" после дисквалификации вернулся в старт Трезеге, заменив Хоту.



Самым заметным игроком в начальной стадии матча был Пьер-Эмерик Обамеянг, который постоянно держал в напряжении оборону и голкипера гостей.



Однако счет открыла "Астон Вилла". Анвар Эль-Гази выполнил подачу с фланга, а Джон Макгинн, совершенно брошенный защитниками "Арсенала", пробил в касание с линии вратарской — 0:1.



В дальнейшем "канониры" доминировали в плане владения мячом и территории, но никак не могли найти путь к воротам — "вилланы" достойно обороняли добытое ими преимущество.



А в концовке первого тайма хозяева остались вдесятером, когда Эйнсли Мэйтланд-Найлс получил красную карточку за грубый подкат.



После ухода Мэйтланд-Найлса на поле стало просторнее, игра приоткрылась. На 58-й минуте Маттео Гендузи, получив пространство, рванул в штрафную и был уложен там на газон. Пепе реализовал назначенный пенальти — 1:1.



Однако почти сразу же "Астон Вилла" вновь вышла вперед. Уэсли Мораес сыграл на опережение возле ближней штанги, пробив в касание после передачи Джека Грилиша — 1:2.



"Арсеналу" терять уже было нечего. Хозяева пошли ва-банк и в концовке матча дожали подуставшего соперника.



На 81-й минуте Калум Чемберс после неудачной попытки прострелить внутри штрафной вернул себе мяч и в касание поразил ворота — 2:2.



А на 84-й минуте Обамеянг безупречно исполнил штрафной, обеспечив своей команде победу — 3:2.



"Арсенал" вновь показал клоунскую игру в обороне, однако подопечных Унаи Эмери нельзя не похвалить за проявленный характер. "Канониры" не просто отыгрались, а сделали это, имея на одного игрока меньше.



"Арсенал" — "Астон Вилла". Отчет о матче