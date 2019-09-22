"Арсенал" вдесятером вырвал победу у "Астон Виллы"
Уступая в счете и более тайма играя вдесятером, "Арсенал" нашел в себе силы, чтобы вырвать победу у "Астон Виллы" — 3:2.
Впервые в карьере место в стартовом составе "канониров" на матч Премьер-Лиги получил Букайо Сака, ярко себя проявивший против "Айнтрахта" в Лиге Европы. Вернулись в команду Бернд Лено, Сократис Папастатопулос, Дани Себальос, Маттео Гендузи, Эйнсли Мэйтланд-Найлс и Николя Пепе.
У "вилланов" после дисквалификации вернулся в старт Трезеге, заменив Хоту.
Самым заметным игроком в начальной стадии матча был Пьер-Эмерик Обамеянг, который постоянно держал в напряжении оборону и голкипера гостей.
Однако счет открыла "Астон Вилла". Анвар Эль-Гази выполнил подачу с фланга, а Джон Макгинн, совершенно брошенный защитниками "Арсенала", пробил в касание с линии вратарской — 0:1.
В дальнейшем "канониры" доминировали в плане владения мячом и территории, но никак не могли найти путь к воротам — "вилланы" достойно обороняли добытое ими преимущество.
А в концовке первого тайма хозяева остались вдесятером, когда Эйнсли Мэйтланд-Найлс получил красную карточку за грубый подкат.
После ухода Мэйтланд-Найлса на поле стало просторнее, игра приоткрылась. На 58-й минуте Маттео Гендузи, получив пространство, рванул в штрафную и был уложен там на газон. Пепе реализовал назначенный пенальти — 1:1.
Однако почти сразу же "Астон Вилла" вновь вышла вперед. Уэсли Мораес сыграл на опережение возле ближней штанги, пробив в касание после передачи Джека Грилиша — 1:2.
"Арсеналу" терять уже было нечего. Хозяева пошли ва-банк и в концовке матча дожали подуставшего соперника.
На 81-й минуте Калум Чемберс после неудачной попытки прострелить внутри штрафной вернул себе мяч и в касание поразил ворота — 2:2.
А на 84-й минуте Обамеянг безупречно исполнил штрафной, обеспечив своей команде победу — 3:2.
"Арсенал" вновь показал клоунскую игру в обороне, однако подопечных Унаи Эмери нельзя не похвалить за проявленный характер. "Канониры" не просто отыгрались, а сделали это, имея на одного игрока меньше.
"Арсенал" — "Астон Вилла". Отчет о матче
22.09.2019 20:35
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Последние комментарии:
заочно обоссали синих защеканов.
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"Шеффилд и Норвич - отстой" - кричали они, "вилланы будут в 10" - кричали они, а по факту - самый слабый и неготовый из новичков, кандидат на вылет. не уберечь победу против нынешнего Арсенала, играя в большинстве - это эпический фейл.
канониров с победой, вовремя проявили характер
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Полезный матч ..может вспомнят как на характере побеждать неудачно складывающиеся матчи ..почему при живом Чемберсе у нас справа играет Майлнс? Тот хоть защитник, а сейчас важнее укрепить игру в обороне ..и ждем Холдинга, глядишь хоть одного клоуна в центре защиты сменит
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Ну и матч! Арсенал всю игру героически боролся сам с собой. То мы пропускаем без сопротивления, то из последних сил рвемся в штрафную, спасая положение. Кошмар матча - Давид Луис. Ему закинули за спину, когда был первый гол, он же дал пробить после прострела во втором. Герой матча - Гендузи. Своими эмоциями и стычками с вилланами он завел команду. Но почему же надо всегда так низко падать, чтобы начать характер проявлять? Пепе - с первым голом в АПЛ! Бакайо Сако - ты хорош! Расти дальше. С победой, пушкари!
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Хороший тур
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Пока отсосники в Европе выясняли кто из них лучше, Арсик показал характер и вытащил матч после трудной победы в ЛЕ.
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не упустите шанс стать мужчинами.
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Парни, подскажите в какой ветке ссут на скам?
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А защита - на уровне команд 10-20 мест. Посмотрим при возвращении Холдинга, какую основу будет Эмери выставлять. Чемберс вроде на позитиве отыграл, но он еще ненадежен.
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все было четко, кроме защиты,этих клоунов нужно в утиль
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Отлично! Всегда бы так играли, как сегодня в неполном составе))
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Уууууууххх камбек против ав мощно однако
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Последнее яйцо тренеришки на это дело пустили.
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хорошая победка, Пепе с первым голом, Гендузи игрок матча
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Да кому вообще интересно как отскочил гейский середняк орсеноль?
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