"Ливерпуль" увозит победу от "Челси"
"Ливерпуль" одержал свою шестую победу подряд в этом сезоне Премьер-Лиги, выстояв под натиском "Челси" в концовке матча — 1:2.
Залечив травмы, в стартовый состав "синих" вернулись Эмерсон Палмери, Нголо Канте и Мейсон Маунт.
Главный тренер "красных" Юрген Клопп вернул в команду Джордана Хендерсона и Роберто Фирмино, которые заменили Алекса Окслейд-Чемберлена и Дивока Ориги.
"Челси" выглядел достаточно резво в начале матча, но первый же опасный стандарт позволил "Ливерпулю" открыть счет. На 14-й минуте Мохамед Салах исполнил штрафной, покатив мяч для Трента Александер-Арнольда, а тот нанес крученый удар — 0:1.
Хозяева пошли отыгрываться и вполне могли это сделать спустя 10 минут, когда Тэмми Абрахэм вышел один на один, но пробить Адриана не смог.
Вскоре Сесар Аспиликуэта, как казалось, сравнял счет, добив мяч в ворота после нелепого рикошета от Фабиньо и сейва Адриана, однако несколькими секундами ранее случился офсайд, который зафиксировала система VAR.
А на 30-й минуте "красные" удвоили свое преимущество, вновь результативно разыграв стандарт. Энди Робертсон навесил с левого фланга, а Фирмино легко опередил Андреаса Кристенсена с Фикайо Томори и головой поразил ворота — 0:2.
Несмотря на дефицит в два гола, "Челси" очень прилично провел концовку тайма, однако у "Ливерпуля" все равно чувствовался запас прочности.
В начале второго тайма гости едва не забили третий гол. "Синие" вновь провалились при стандарте — на сей раз угловом, однако Кепа Аррисабалага отразил удар Фирмино.
На 51-й минуте Кепа еще раз выручил "Челси", не позволив Аспиликуэте совершить автогол. После этого момента "Челси" пришел в себя, перехватил инициативу и принялся нагнетать давление.
После нескольких созданных моментов хозяева все-таки отквитали один гол. Канте беспрепятственно продвинулся с мячом до линии штрафной, а затем пробил в притирку со штангой — 1:2.
"Синие" почувствовали, что этот матч еще можно спасти, и в концовке устроили настоящий штурм, тогда как "Ливерпуль" ушел в глухую оборону.
Отличные моменты вырвать ничью имели Мичи Батшуайи и Маунт, однако они даже не попали в створ из убойных позиций.
"Челси" удалось серьезно напрячь соперника в концовке матча, однако "Ливерпуль" все равно остался с победой, подтвердив свое превосходство в организации игры, мастерстве и реализации.
"Челси" — "Ливерпуль". Отчет о матче
22.09.2019 20:30
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Последние комментарии:
Надеюсь лузерхуй не возьмёт чемпик.
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Опять гпенсов неделю поливать будут?
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ставь лукаку, если смотрел огненный матч лондонских королей против Вилланов, а не двух уе6ищных помоек
(ответить)
Зато играли 30 минут к р а с и в о
(ответить)
на классе, надо было добивать в начале 2 тайма, отличные моменты были, но потом расслабились, и канте решанул, надо что-то делать с этими минутными невнимательностями в игре.
по моментам чилси во 2 тайме догнал ливерпуль, хозяева были неплохи вообщем, но на ничью не наиграли.
сказался,конечно, перелет из неаполя, да и так там много сил отдали, но победа заслуженная.
клопп топ
(ответить)
как такой пенсоид как лемпард смог проиграть этому завяленному викингу 4 ноль?
как?
(ответить)
блять, как же рад за Арсенал
(ответить)
Очень слабый матч моментов создано ноль ! Хорошо тупой молодняк Челси не умеет распределять силы но они играли лучше на протяжение матча ! Зачем надо было ставить автобус при 0-2 ? Это самое глупое что можно было придумать будь Челси по удачливее можно было и проиграть !
(ответить)
Изичайше, но Канте бист.
(ответить)
А чего вы хотели если из основы челси в Ливерпуль прошел бы только Канте. Ливерпуль на раслабоне берет то что им положено.
(ответить)
Челси молодцы... Второй тайм за командой сутулого. Игра есть...
(ответить)
9 Бернли 6 8
10 Шеффилд Юнайтед 6 8
11 Челси 6 8
Источник: http://fapl.ru/posts/73571/?c=1#c6985006
Давайте вместе поорем над членсе))))
(ответить)
Может после этого матча наконец-то начнуть работать над стандартами. Что в прошлом сезоне, что в этом какая-то клоунада при них творится.
В целом неплохо смотрелись на фоне вполне чемпионской команды. Зума впервые в сезоне хорошую игру провел. Как бы хейтеры не бздели - у Лэмпса, в отличии от Сульшера, видны проблески работы и есть материал в средней линии и нападении, с которым можно работать. После бана надо срочно минимум двух толковых защей покупать и в центр и направо, а то Аспи уже все.
Виллиан кусок говна. Лучше бы Обоям дали 10 номер или Маунту. Не понимаю почему Лэмпард резко реанимировал его и начал в каждом матче выпускать. В этой игре Педро был бы в разы органичнее.
Князей с победой. Игра, особенно во втором тайме, вполне чемпионская.
Тохаблудсикер, сестренке привет!!!!!1
(ответить)
Тупо изи
Если бы на 60 минуте убрал вейни, то все было бы збс
Пока самая лёгкая игра в чемпе, не смотря на последние 20 минут
Хз на чо рассчитывает эта помойка, где никто кроме виллиана и Канте не может отдать пас на пару метров
Лэмпч конечно тот ещё физрук
(ответить)
10 Шеффилд Юнайтед 6 8
11 Челси 6 8
Источник: http://fapl.ru/posts/73571/?c=1#c6985009
(ответить)
клдбаса с запасом, экономя силы
челсийцы - 2 травмы и поражение дома
(ответить)
спасибо Аллаху за Обамеянга, совершенный уровень
(ответить)
Ожидаемо окропили пенсовское отродье.
Однако стоит признать, что сутулая собака отнюдь не безнадежна, в отличие от манкостанского физрука срульшера.
(ответить)
В очередной раз тупоголовый хуеглот обоссался.
22.09.2019 12:03 #
ry-l
Почти ровно год назад портовые еле унесли ноги со стемфорд бриджа благодаря шаровому голу стуридге. На сей раз выручать их будет уже некому, в то время как Челси нашли замену Азару без потери качества в лице Маунта и Абрахама.
Источник: http://fapl.ru/posts/73557/?c=1
(ответить)
На легке обоссали самую слабую четвертую команду Лондона.
Выиграли даже с играющим в полноги Саллахом и Вейналдумом.
Норм почилились, даже напрягаться не пришлось. Позволили негретенку Канте закинуть один гол, чтобы малыши не плакали.
Джеррард как менеджер >> Лэмпард как менеджер.
P.s. С новым рекордом, мерсисайдцы. 2 сезона 6 побед подряд.
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