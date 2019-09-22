"Ливерпуль" увозит победу от "Челси"

"Ливерпуль" одержал свою шестую победу подряд в этом сезоне Премьер-Лиги, выстояв под натиском "Челси" в концовке матча — 1:2.

Залечив травмы, в стартовый состав "синих" вернулись Эмерсон Палмери, Нголо Канте и Мейсон Маунт.



Главный тренер "красных" Юрген Клопп вернул в команду Джордана Хендерсона и Роберто Фирмино, которые заменили Алекса Окслейд-Чемберлена и Дивока Ориги.



"Челси" выглядел достаточно резво в начале матча, но первый же опасный стандарт позволил "Ливерпулю" открыть счет. На 14-й минуте Мохамед Салах исполнил штрафной, покатив мяч для Трента Александер-Арнольда, а тот нанес крученый удар — 0:1.



Хозяева пошли отыгрываться и вполне могли это сделать спустя 10 минут, когда Тэмми Абрахэм вышел один на один, но пробить Адриана не смог.



Вскоре Сесар Аспиликуэта, как казалось, сравнял счет, добив мяч в ворота после нелепого рикошета от Фабиньо и сейва Адриана, однако несколькими секундами ранее случился офсайд, который зафиксировала система VAR.



А на 30-й минуте "красные" удвоили свое преимущество, вновь результативно разыграв стандарт. Энди Робертсон навесил с левого фланга, а Фирмино легко опередил Андреаса Кристенсена с Фикайо Томори и головой поразил ворота — 0:2.



Несмотря на дефицит в два гола, "Челси" очень прилично провел концовку тайма, однако у "Ливерпуля" все равно чувствовался запас прочности.



В начале второго тайма гости едва не забили третий гол. "Синие" вновь провалились при стандарте — на сей раз угловом, однако Кепа Аррисабалага отразил удар Фирмино.



На 51-й минуте Кепа еще раз выручил "Челси", не позволив Аспиликуэте совершить автогол. После этого момента "Челси" пришел в себя, перехватил инициативу и принялся нагнетать давление.



После нескольких созданных моментов хозяева все-таки отквитали один гол. Канте беспрепятственно продвинулся с мячом до линии штрафной, а затем пробил в притирку со штангой — 1:2.



"Синие" почувствовали, что этот матч еще можно спасти, и в концовке устроили настоящий штурм, тогда как "Ливерпуль" ушел в глухую оборону.



Отличные моменты вырвать ничью имели Мичи Батшуайи и Маунт, однако они даже не попали в створ из убойных позиций.



"Челси" удалось серьезно напрячь соперника в концовке матча, однако "Ливерпуль" все равно остался с победой, подтвердив свое превосходство в организации игры, мастерстве и реализации.



"Челси" — "Ливерпуль". Отчет о матче