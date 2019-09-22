"Ливерпуль" увозит победу от "Челси"

Роберто Фирмино "Ливерпуль" одержал свою шестую победу подряд в этом сезоне Премьер-Лиги, выстояв под натиском "Челси" в концовке матча — 1:2.

Залечив травмы, в стартовый состав "синих" вернулись Эмерсон Палмери, Нголо Канте и Мейсон Маунт.

Главный тренер "красных" Юрген Клопп вернул в команду Джордана Хендерсона и Роберто Фирмино, которые заменили Алекса Окслейд-Чемберлена и Дивока Ориги.

"Челси" выглядел достаточно резво в начале матча, но первый же опасный стандарт позволил "Ливерпулю" открыть счет. На 14-й минуте Мохамед Салах исполнил штрафной, покатив мяч для Трента Александер-Арнольда, а тот нанес крученый удар — 0:1.

Хозяева пошли отыгрываться и вполне могли это сделать спустя 10 минут, когда Тэмми Абрахэм вышел один на один, но пробить Адриана не смог.

Вскоре Сесар Аспиликуэта, как казалось, сравнял счет, добив мяч в ворота после нелепого рикошета от Фабиньо и сейва Адриана, однако несколькими секундами ранее случился офсайд, который зафиксировала система VAR.

А на 30-й минуте "красные" удвоили свое преимущество, вновь результативно разыграв стандарт. Энди Робертсон навесил с левого фланга, а Фирмино легко опередил Андреаса Кристенсена с Фикайо Томори и головой поразил ворота — 0:2.

Несмотря на дефицит в два гола, "Челси" очень прилично провел концовку тайма, однако у "Ливерпуля" все равно чувствовался запас прочности.

В начале второго тайма гости едва не забили третий гол. "Синие" вновь провалились при стандарте — на сей раз угловом, однако Кепа Аррисабалага отразил удар Фирмино.

На 51-й минуте Кепа еще раз выручил "Челси", не позволив Аспиликуэте совершить автогол. После этого момента "Челси" пришел в себя, перехватил инициативу и принялся нагнетать давление.

После нескольких созданных моментов хозяева все-таки отквитали один гол. Канте беспрепятственно продвинулся с мячом до линии штрафной, а затем пробил в притирку со штангой — 1:2.

"Синие" почувствовали, что этот матч еще можно спасти, и в концовке устроили настоящий штурм, тогда как "Ливерпуль" ушел в глухую оборону.

Отличные моменты вырвать ничью имели Мичи Батшуайи и Маунт, однако они даже не попали в створ из убойных позиций.

"Челси" удалось серьезно напрячь соперника в концовке матча, однако "Ливерпуль" все равно остался с победой, подтвердив свое превосходство в организации игры, мастерстве и реализации.

"Челси" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.09.2019 20:30

Количество просмотров Просмотров: 1062

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. danny949494 22.09.2019 20:36 # danny949494
    Надеюсь лузерхуй не возьмёт чемпик.

    (ответить)

  2. mixmaster 22.09.2019 20:35 # mixmaster
    Опять гпенсов неделю поливать будут?

    (ответить)

  3. al-faarabi 22.09.2019 20:35 # al-faarabi
    ставь лукаку, если смотрел огненный матч лондонских королей против Вилланов, а не двух уе6ищных помоек

    (ответить)

  4. tursa 22.09.2019 20:35 # tursa
    Зато играли 30 минут к р а с и в о

    (ответить)

  5. liverfun 22.09.2019 20:35 # liverfun
    на классе, надо было добивать в начале 2 тайма, отличные моменты были, но потом расслабились, и канте решанул, надо что-то делать с этими минутными невнимательностями в игре.
    по моментам чилси во 2 тайме догнал ливерпуль, хозяева были неплохи вообщем, но на ничью не наиграли.
    сказался,конечно, перелет из неаполя, да и так там много сил отдали, но победа заслуженная.
    клопп топ

    (ответить)

  6. superperez101 22.09.2019 20:35 # superperez101
    как такой пенсоид как лемпард смог проиграть этому завяленному викингу 4 ноль?
    как?

    (ответить)

  7. easports 22.09.2019 20:34 # easports
    блять, как же рад за Арсенал

    (ответить)

  8. liverrard62 22.09.2019 20:34 # liverrard62
    Очень слабый матч моментов создано ноль ! Хорошо тупой молодняк Челси не умеет распределять силы но они играли лучше на протяжение матча ! Зачем надо было ставить автобус при 0-2 ? Это самое глупое что можно было придумать будь Челси по удачливее можно было и проиграть !

    (ответить)

  9. slash-lfc 22.09.2019 20:34 # slash-lfc
    Изичайше, но Канте бист.

    (ответить)

  10. stavluiordinar 22.09.2019 20:34 # stavluiordinar
    А чего вы хотели если из основы челси в Ливерпуль прошел бы только Канте. Ливерпуль на раслабоне берет то что им положено.

    (ответить)

  11. bushwacka 22.09.2019 20:33 # bushwacka
    Челси молодцы... Второй тайм за командой сутулого. Игра есть...

    (ответить)

  12. gandalf 22.09.2019 20:33 # gandalf
    9 Бернли 6 8
    10 Шеффилд Юнайтед 6 8
    11 Челси 6 8

    Источник: http://fapl.ru/posts/73571/?c=1#c6985006

    Давайте вместе поорем над членсе))))

    (ответить)

  13. farot 22.09.2019 20:32 # farot
    Может после этого матча наконец-то начнуть работать над стандартами. Что в прошлом сезоне, что в этом какая-то клоунада при них творится.

    В целом неплохо смотрелись на фоне вполне чемпионской команды. Зума впервые в сезоне хорошую игру провел. Как бы хейтеры не бздели - у Лэмпса, в отличии от Сульшера, видны проблески работы и есть материал в средней линии и нападении, с которым можно работать. После бана надо срочно минимум двух толковых защей покупать и в центр и направо, а то Аспи уже все.

    Виллиан кусок говна. Лучше бы Обоям дали 10 номер или Маунту. Не понимаю почему Лэмпард резко реанимировал его и начал в каждом матче выпускать. В этой игре Педро был бы в разы органичнее.

    Князей с победой. Игра, особенно во втором тайме, вполне чемпионская.

    Тохаблудсикер, сестренке привет!!!!!1

    (ответить)

  14. melwood-lfc 22.09.2019 20:32 # melwood-lfc
    Тупо изи
    Если бы на 60 минуте убрал вейни, то все было бы збс
    Пока самая лёгкая игра в чемпе, не смотря на последние 20 минут
    Хз на чо рассчитывает эта помойка, где никто кроме виллиана и Канте не может отдать пас на пару метров
    Лэмпч конечно тот ещё физрук

    (ответить)

  15. fanstevengerrard 22.09.2019 20:32 # fanstevengerrard
    10 Шеффилд Юнайтед 6 8
    11 Челси 6 8

    Источник: http://fapl.ru/posts/73571/?c=1#c6985009

    (ответить)

  16. superperez101 22.09.2019 20:32 # superperez101
    клдбаса с запасом, экономя силы
    челсийцы - 2 травмы и поражение дома

    (ответить)

  17. al-faarabi 22.09.2019 20:31 # al-faarabi
    спасибо Аллаху за Обамеянга, совершенный уровень

    (ответить)

  18. steveg8 22.09.2019 20:31 # steveg8
    Ожидаемо окропили пенсовское отродье.

    Однако стоит признать, что сутулая собака отнюдь не безнадежна, в отличие от манкостанского физрука срульшера.

    (ответить)

  19. fanstevengerrard 22.09.2019 20:31 # fanstevengerrard
    В очередной раз тупоголовый хуеглот обоссался.

    22.09.2019 12:03 #
    ry-l

    Почти ровно год назад портовые еле унесли ноги со стемфорд бриджа благодаря шаровому голу стуридге. На сей раз выручать их будет уже некому, в то время как Челси нашли замену Азару без потери качества в лице Маунта и Абрахама.

    Источник: http://fapl.ru/posts/73557/?c=1

    (ответить)

  20. zagzag 22.09.2019 20:31 # zagzag
    На легке обоссали самую слабую четвертую команду Лондона.
    Выиграли даже с играющим в полноги Саллахом и Вейналдумом.
    Норм почилились, даже напрягаться не пришлось. Позволили негретенку Канте закинуть один гол, чтобы малыши не плакали.
    Джеррард как менеджер >> Лэмпард как менеджер.
    P.s. С новым рекордом, мерсисайдцы. 2 сезона 6 побед подряд.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: