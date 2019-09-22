Травма Рэшфорда оставила "Юнайтед" без нападающих

Маркус Рэшфорд Нападающий Маркус Рэшфорд пополнил лазарет "Манчестер Юнайтед", получив травму паха в матче против "Вест Хэма".

В воскресенье 21-летний Рэшфорд продлил свою голевую засуху, не сумев предотвратить поражение "красных дьяволов" со счетом 2:0.

Маркус покинул поле Лондонского стадиона на 61-й минуте, причем вынужденно, получив травму в безобидной ситуации. Теперь англичанин присоединится в лазарете к Антони Мартиалю и Мейсону Гринвуду, что практически оставляет команду без нападающих.

"Я не знаю, насколько это плохо. Я не доктор. Завтра он пройдет углубленное обследование, и я вернусь к вам с новостями".

"Он почувствовал дискомфорт в паховых мышцах. Поэтому, вероятно, он выбыл ненадолго".

"Надеюсь, Мейсон и Антони вскоре вернутся. Нам не повезло, что травма Маркуса случилась в тот момент, когда двое других нападающих недоступны", — сообщил главный тренер МЮ Оле Гуннар Сульшер Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 22.09.2019 20:00

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  1. quavo 22.09.2019 20:17 # quavo
    По сути в мю и нет нападающих, продали лукаку, просрали икарди, теперь пусть пожинают плоды своего долбоебизма

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