Травма Рэшфорда оставила "Юнайтед" без нападающих

Нападающий Маркус Рэшфорд пополнил лазарет "Манчестер Юнайтед", получив травму паха в матче против "Вест Хэма".

В воскресенье 21-летний Рэшфорд продлил свою голевую засуху, не сумев предотвратить поражение "красных дьяволов" со счетом 2:0.



Маркус покинул поле Лондонского стадиона на 61-й минуте, причем вынужденно, получив травму в безобидной ситуации. Теперь англичанин присоединится в лазарете к Антони Мартиалю и Мейсону Гринвуду, что практически оставляет команду без нападающих.



"Я не знаю, насколько это плохо. Я не доктор. Завтра он пройдет углубленное обследование, и я вернусь к вам с новостями".



"Он почувствовал дискомфорт в паховых мышцах. Поэтому, вероятно, он выбыл ненадолго".



"Надеюсь, Мейсон и Антони вскоре вернутся. Нам не повезло, что травма Маркуса случилась в тот момент, когда двое других нападающих недоступны", — сообщил главный тренер МЮ Оле Гуннар Сульшер Sky Sports.