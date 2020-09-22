Моуриньо считает, что Де Хеа повезло получить новый контракт

Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что голкиперу "красных дьяволов" Давиду Де Хеа повезло получить новый контракт.

Ранее в сентябре Де Хеа положил конец спекуляциям насчет своего будущего, заключив с "Юнайтед" новый контракт с зарплатой в 350 тысяч фунтов в неделю. Таким образом, Давид стал самым высокооплачиваемым голкипером мира.



Моуриньо подозревает, что Де Хеа связал свое будущее в "Юнайтед" из-за отсутствия интереса к нему топ-клубов и невозможности получать такие деньги где-либо еще.



"Я не думаю, что момент, когда он заключил свой роскошный контракт, был моментом, когда "Юнайтед" нужно было тратить так много, чтобы обладать им".



"Год или два назад весь мир охотился за ним. В данный же момент, когда он подписал свой невероятный контракт, двери большинства топ-клубов были для него закрыты".



"Дверь "Реала" закрыта — после Тибо Куртуа им не требовался голкипер. Дверь "Барселоны" закрыта, потому что там есть молодой и великолепный Марк-Андре Тер Штеген. Дверь ПСЖ закрыта — они едва подписали Кейлора Наваса, который очень хороший голкипер. Я не видел, чтобы "Юнайтед" находился под давлением от того, что Де Деа испарится. Кто бы согласился платить ему столько?"



"Он получил феноменальный контракт в момент, когда ему немного повезло получить его. Да, он очень хороший игрок. Раз я сказал, что Виктор Линделеф хорош в отдельных аспектах игры, и не так хорош в других, то про Де Хеа я могу сказать тоже самое. Он гораздо лучше действует на линии ворот, чем на выходах. В воротах, учитывая его ловкость и уровень технической оснащенности, ему нет равных", — сообщил Моуриньо в эфире.