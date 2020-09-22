Моуриньо считает, что Де Хеа повезло получить новый контракт

Давид Де Хеа Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что голкиперу "красных дьяволов" Давиду Де Хеа повезло получить новый контракт.

Ранее в сентябре Де Хеа положил конец спекуляциям насчет своего будущего, заключив с "Юнайтед" новый контракт с зарплатой в 350 тысяч фунтов в неделю. Таким образом, Давид стал самым высокооплачиваемым голкипером мира.

Моуриньо подозревает, что Де Хеа связал свое будущее в "Юнайтед" из-за отсутствия интереса к нему топ-клубов и невозможности получать такие деньги где-либо еще.

"Я не думаю, что момент, когда он заключил свой роскошный контракт, был моментом, когда "Юнайтед" нужно было тратить так много, чтобы обладать им".

"Год или два назад весь мир охотился за ним. В данный же момент, когда он подписал свой невероятный контракт, двери большинства топ-клубов были для него закрыты".

"Дверь "Реала" закрыта — после Тибо Куртуа им не требовался голкипер. Дверь "Барселоны" закрыта, потому что там есть молодой и великолепный Марк-Андре Тер Штеген. Дверь ПСЖ закрыта — они едва подписали Кейлора Наваса, который очень хороший голкипер. Я не видел, чтобы "Юнайтед" находился под давлением от того, что Де Деа испарится. Кто бы согласился платить ему столько?"

"Он получил феноменальный контракт в момент, когда ему немного повезло получить его. Да, он очень хороший игрок. Раз я сказал, что Виктор Линделеф хорош в отдельных аспектах игры, и не так хорош в других, то про Де Хеа я могу сказать тоже самое. Он гораздо лучше действует на линии ворот, чем на выходах. В воротах, учитывая его ловкость и уровень технической оснащенности, ему нет равных", — сообщил Моуриньо в эфире.


Метки Де Хеа, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 22.09.2019 19:00

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Последние комментарии:




  1. manchester-united 22.09.2019 20:31 # manchester-united
    "Год или два назад весь мир охотился за ним. В данный же момент, когда он подписал свой невероятный контракт, двери большинства топ-клубов были для него закрыты".
    Тебя не смущает, что его некоторый спад совпал с твоим тренерством, гондoн?
    И да, он на пике лучше всех тобой перечисленных, обоссaнный.

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  2. frisby 22.09.2019 20:00 # frisby
    ахахахахаха это говорит человек подписавший на 500к в неделю Санчиса

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  3. stavluiordinar 22.09.2019 19:24 # stavluiordinar
    Какого тренера потеряла АПЛ из- за этих понтарезов. С Жозе в этом сезоне было бы 3 претендента на титул.

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