Клопп удовлетворился бы очком против "Челси"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его бы удовлетворил ничейный результат в воскресном матче Премьер-Лиги на поле "Челси".
В прошлом сезоне Премьер-Лиги "красные" одержали только одну победу в выездах к своим конкурентам по топ-6, однако в преддверии матча на "Стэмфорд Бридж" Клопп заявил, что доволен теми результатами. По словам Юргена, порой риск слишком велик, чтобы попытаться вырвать победу.
"В прошлом сезоне мы сыграли вничью в гостях у "Челси", "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед", и это были положительные результаты. Если бы мы попытались выиграть некоторые из этих матчей, мы бы проиграли их. В первую очередь ты должен убедиться, что остаешься в игре, а дальше ты можешь попытаться вырвать победу, если тебе предоставится такой шанс".
"Мы должны были побеждать в гостях у "Арсенала" в прошлом сезоне, учитывая созданные нами моменты, а их было достаточно, но сейчас уже ничего не изменить. Ты не можешь все время идти за победой, потому что ты дашь шанс другой команде, если будешь раскрываться в заключительные 20 минут. Иногда ты можешь проиграть, идя за победой, поэтому ты должен быть разумен и надежен, делая правильные вещи в правильный момент. Все атакующие действия должны страховаться".
"Ничья на поле конкурента всегда будет достойным результатом, но в то же время ты должен искать правильный момент в игре, когда для этого есть смысл. Если счет 1:1, а матч приближается в концу, мы не удерживаем мяч возле углового флажка, но и не атакуем как безумцы", — цитирует Клоппа The Guardian.
22.09.2019 16:00
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Клопп удовлетворился бы ОЧКОМ против "Челси"
Источник: http://fapl.ru/
Oo
чем чем ?!?!?!??? удовлетворился бы ..?!?!?!??
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Клоп уже себе очко разминать начал ах ах
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Звучит сексуально
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очком лампарда
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херовая позиция для тренера, который планирует (если планирует) быть чемпионом
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Заголовок в стиле тухеля..
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Заголовок в стиле Арсосала
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Михужло д о л б о е б)
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Челси симпатичная команда сейчас
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