Клопп удовлетворился бы очком против "Челси"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его бы удовлетворил ничейный результат в воскресном матче Премьер-Лиги на поле "Челси".

В прошлом сезоне Премьер-Лиги "красные" одержали только одну победу в выездах к своим конкурентам по топ-6, однако в преддверии матча на "Стэмфорд Бридж" Клопп заявил, что доволен теми результатами. По словам Юргена, порой риск слишком велик, чтобы попытаться вырвать победу.

"В прошлом сезоне мы сыграли вничью в гостях у "Челси", "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед", и это были положительные результаты. Если бы мы попытались выиграть некоторые из этих матчей, мы бы проиграли их. В первую очередь ты должен убедиться, что остаешься в игре, а дальше ты можешь попытаться вырвать победу, если тебе предоставится такой шанс".

"Мы должны были побеждать в гостях у "Арсенала" в прошлом сезоне, учитывая созданные нами моменты, а их было достаточно, но сейчас уже ничего не изменить. Ты не можешь все время идти за победой, потому что ты дашь шанс другой команде, если будешь раскрываться в заключительные 20 минут. Иногда ты можешь проиграть, идя за победой, поэтому ты должен быть разумен и надежен, делая правильные вещи в правильный момент. Все атакующие действия должны страховаться".

"Ничья на поле конкурента всегда будет достойным результатом, но в то же время ты должен искать правильный момент в игре, когда для этого есть смысл. Если счет 1:1, а матч приближается в концу, мы не удерживаем мяч возле углового флажка, но и не атакуем как безумцы", — цитирует Клоппа The Guardian.


Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 22.09.2019 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1313

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  1. outplay 22.09.2019 18:08 # outplay
    Клопп удовлетворился бы ОЧКОМ против "Челси"

    Источник: http://fapl.ru/

    Oo

    чем чем ?!?!?!??? удовлетворился бы ..?!?!?!??

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  2. j-silver 22.09.2019 17:23 # j-silver
    Клоп уже себе очко разминать начал ах ах

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  3. januzaj00 22.09.2019 16:38 # januzaj00
    Звучит сексуально

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  4. kukuruzzo 22.09.2019 16:32 # kukuruzzo
    очком лампарда

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  5. monsieurgood 22.09.2019 16:21 # monsieurgood
    херовая позиция для тренера, который планирует (если планирует) быть чемпионом

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  6. selta 22.09.2019 16:18 # selta
    Заголовок в стиле тухеля..

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  7. iceteam 22.09.2019 16:18 # iceteam
    Заголовок в стиле Арсосала

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  8. electric 22.09.2019 16:15 # electric
    Михужло д о л б о е б)

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  9. mancunia-planet 22.09.2019 16:04 # mancunia-planet
    Челси симпатичная команда сейчас

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