Клопп удовлетворился бы очком против "Челси"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его бы удовлетворил ничейный результат в воскресном матче Премьер-Лиги на поле "Челси".

В прошлом сезоне Премьер-Лиги "красные" одержали только одну победу в выездах к своим конкурентам по топ-6, однако в преддверии матча на "Стэмфорд Бридж" Клопп заявил, что доволен теми результатами. По словам Юргена, порой риск слишком велик, чтобы попытаться вырвать победу.



"В прошлом сезоне мы сыграли вничью в гостях у "Челси", "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед", и это были положительные результаты. Если бы мы попытались выиграть некоторые из этих матчей, мы бы проиграли их. В первую очередь ты должен убедиться, что остаешься в игре, а дальше ты можешь попытаться вырвать победу, если тебе предоставится такой шанс".



"Мы должны были побеждать в гостях у "Арсенала" в прошлом сезоне, учитывая созданные нами моменты, а их было достаточно, но сейчас уже ничего не изменить. Ты не можешь все время идти за победой, потому что ты дашь шанс другой команде, если будешь раскрываться в заключительные 20 минут. Иногда ты можешь проиграть, идя за победой, поэтому ты должен быть разумен и надежен, делая правильные вещи в правильный момент. Все атакующие действия должны страховаться".



"Ничья на поле конкурента всегда будет достойным результатом, но в то же время ты должен искать правильный момент в игре, когда для этого есть смысл. Если счет 1:1, а матч приближается в концу, мы не удерживаем мяч возле углового флажка, но и не атакуем как безумцы", — цитирует Клоппа The Guardian.