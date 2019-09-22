Невилл: "Это самый симпатичный "Челси" в эру Абрамовича"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл назвал нынешний "Челси" самой симпатичной командой в эру Романа Абрамовича.

После прихода на тренерский мостик "синих" минувшим летом Фрэнк Лэмпард принялся смело доверять молодежи.



Непоколебимое доверие тренера, а также наложенный на клуб трансферный запрет создали идеальные условия, чтобы молодые игроки вроде Мейсона Маунта и Тэмми Абрахэма расцвели, и Невиллу очень приятно наблюдать за такой командой.



"Будет славно, если в воскресенье "Ливерпуль" потеряет очки. Не в силу каких-то моих личных причин — просто потеря "Ливерпулем" и "Сити" очков сделает сезон более драматичным".



"Думаю, это самый симпатичный "Челси", что мы видели в эру Романа Абрамовича. Я не говорю, что мне не нравится "Челси", но прежде было сложно их полюбить из-за их поступков и того факта, что их игроки всегда выглядели немного капризными", — сообщил Невилл в эфире.