Ширер: "Уотфорд" должен возместить своим фанатам стоимость билетов после 8:0"

Экс-нападающий сборной Англии Алан Ширер призвал "Уотфорд" возместить своим болельщикам стоимость билетов после унизительного поражения от "Манчестер Сити" со счетом 8:0.

Накануне "шершни" были просто раздавлены на "Этихад", уже в первые 18 минут пропустив пять голов. Ширер считает, что команда Кике Санчеча Флореса была ужасна и вполне могла проиграть с более крупным счетом.



"Сити" играл сенсационным образом от начала и до конца. Если ты дашь им время владеть мячом, они создадут тебе проблемы".



"Если оценивать игру "Уотфорда", то они недостаточно старались, не проявили желания упорно работать и совсем не прессинговали".



"Нельзя обороняться так, как это делали они. Это плохо, это любительский уровень. Даже забив пять или шесть голов, "Манчестер Сити" по-прежнему демонстрировал желание возвращать мяч и забивать еще".



"Мы могли увидеть 12 или 13 голов. "Манчестер Сити" сыграл сенсационным образом, тогда как "Уотфорд" должен возместить своим болельщикам стоимость билетов после такой игры", — сообщил Ширер в эфире BBC.