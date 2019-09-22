Александер-Арнольд рассказал о важности Фирмино для "Ливерпуля"

Роберто Фирмино Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд считает, что нападающий Роберто Фирмино является, возможно, важнейшим игроком команды Юргена Клоппа.

Фирмино всегда играл очень полезно, но в предыдущие сезоны оставался в тени у своих партнеров по нападению в лице Мохамеда Салаха и Садио Мане.

Тем не менее, внутри "Ливерпуля" отлично понимают, что 27-летний бразилец дает команде.

"Он обладает невероятным мастерством. Он один из лучших 9-х номеров в футболе, если не лучший. Мы бы не променяли его ни на какого другого игрока".

"Он значит все для нас. Бобби нужен нам, чтобы весь механизм продолжал работать. Он нужен нам, чтобы связывать игру и объединять все элементы воедино. Когда он не на поле, вы видите, как нам его не хватает. Это показывает, как сильно мы в нем нуждаемся", — сообщил Александер-Арнольд официальному журналу "Ливерпуля".


Метки Александер-Арнольд, Ливерпуль, Фирмино

Автор mihajlo   

Дата 22.09.2019 13:00

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  1. emily-lfc-2005 22.09.2019 14:14 # emily-lfc-2005
    Этому вью уже месяц

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  2. chr1s8rown 22.09.2019 13:51 # chr1s8rown
    Рикимару

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  3. ilovemanutd 22.09.2019 13:31 # ilovemanutd
    Значит его нужно сломать, интересно кому Пеп доверит это сделать

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  4. gerrard08 22.09.2019 13:01 # gerrard08
    Без Фирмы, Салах и Мо далеко не были бы такими результативными.

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