Александер-Арнольд рассказал о важности Фирмино для "Ливерпуля"

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд считает, что нападающий Роберто Фирмино является, возможно, важнейшим игроком команды Юргена Клоппа.

Фирмино всегда играл очень полезно, но в предыдущие сезоны оставался в тени у своих партнеров по нападению в лице Мохамеда Салаха и Садио Мане.



Тем не менее, внутри "Ливерпуля" отлично понимают, что 27-летний бразилец дает команде.



"Он обладает невероятным мастерством. Он один из лучших 9-х номеров в футболе, если не лучший. Мы бы не променяли его ни на какого другого игрока".



"Он значит все для нас. Бобби нужен нам, чтобы весь механизм продолжал работать. Он нужен нам, чтобы связывать игру и объединять все элементы воедино. Когда он не на поле, вы видите, как нам его не хватает. Это показывает, как сильно мы в нем нуждаемся", — сообщил Александер-Арнольд официальному журналу "Ливерпуля".