Жена Гвардиолы уехала в Испанию

Хосеп Гвардиола с женой Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола временно стал холостяком после возвращения своей жены Кристины в Испанию.

Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, супруга Гвардиолы забрала с собой одного из трех детей пары. Отъезд Кристины обусловлен бизнес-интересами.

Дело в том, что Кристина владеет в Каталонии компанией, которая занимается производством дизайнерской одежды. На протяжении трех предыдущих лет она удаленно управляла своим бизнесом из Манчестера.

Этот отъезд не является внезапным и планировался несколько месяцев. Теперь Гвардиоле придется заботиться не только о своей команде, но и о двух детях, присматривать за которыми его оставила жена.

Источники издания с "Этихад" утверждают, что это никак не повлияет на преданность Гвардиолы "Сити", с которым у него есть контракт до 2022 года.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 22.09.2019 12:00

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  1. tyhonovecky 22.09.2019 12:35 # tyhonovecky
    КОРОЛЬ!!!

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  2. electric 22.09.2019 12:12 # electric
    Куколд ипаны ахахаха

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  3. brown-ale 22.09.2019 12:02 # brown-ale
    А Пеп не растерялся и трахнул Уотфорд.

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  4. klementino 22.09.2019 12:01 # klementino
    Админ,передай ему наши поздравления

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