Жена Гвардиолы уехала в Испанию

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола временно стал холостяком после возвращения своей жены Кристины в Испанию.

Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, супруга Гвардиолы забрала с собой одного из трех детей пары. Отъезд Кристины обусловлен бизнес-интересами.



Дело в том, что Кристина владеет в Каталонии компанией, которая занимается производством дизайнерской одежды. На протяжении трех предыдущих лет она удаленно управляла своим бизнесом из Манчестера.



Этот отъезд не является внезапным и планировался несколько месяцев. Теперь Гвардиоле придется заботиться не только о своей команде, но и о двух детях, присматривать за которыми его оставила жена.



Источники издания с "Этихад" утверждают, что это никак не повлияет на преданность Гвардиолы "Сити", с которым у него есть контракт до 2022 года.