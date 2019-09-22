Жена Гвардиолы уехала в Испанию
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола временно стал холостяком после возвращения своей жены Кристины в Испанию.
Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, супруга Гвардиолы забрала с собой одного из трех детей пары. Отъезд Кристины обусловлен бизнес-интересами.
Дело в том, что Кристина владеет в Каталонии компанией, которая занимается производством дизайнерской одежды. На протяжении трех предыдущих лет она удаленно управляла своим бизнесом из Манчестера.
Этот отъезд не является внезапным и планировался несколько месяцев. Теперь Гвардиоле придется заботиться не только о своей команде, но и о двух детях, присматривать за которыми его оставила жена.
Источники издания с "Этихад" утверждают, что это никак не повлияет на преданность Гвардиолы "Сити", с которым у него есть контракт до 2022 года.
22.09.2019 12:00
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КОРОЛЬ!!!
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Куколд ипаны ахахаха
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А Пеп не растерялся и трахнул Уотфорд.
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Админ,передай ему наши поздравления
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