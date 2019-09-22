Каррагер: "Победа "Ливерпуля" на поле "Челси" стала бы ударом по "Сити"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что "Ливерпуль" должен прибавить в выездных матчах против других команд топ-6, чтобы выиграть Премьер-Лигу.

В прошлом сезоне Премьер-Лиги "красные" одержали только одну победу в гостевых матчах против других представителей топ-6. Учитывая это, Каррагер видит воскресный выезд к "Челси" возможностью для "Ливерпуля" нанести психологический удар по "Манчестер Сити".



"В прошлом сезоне "Ливерпуль" проиграл лигу всего с одним очком отставания, и после этого ты смотришь, где они оступились. Но они потерпели лишь одно поражение, и тогда ты смотришь на ничьи. В то же время "Манчестер Сити" одержал много побед в гостях у других команд топ-уровня, своих конкурентов".



"В предыдущие годы, отправляясь к своему конкуренту и играя там вничью, ты оставался доволен, но теперь этого недостаточно для команд топ-уровня — особенно для тех, что хотят завоевать титул. В прошлом сезоне "Ливерпуль" обыграл на выезде только "Тоттенхэм", и им нужно прибавить в этом отношении. "Челси" станет их первым большим выездом".



"Ливерпуль" имеет пять очков преимущества, но пока все еще слишком рано, и я не думаю, что этот матч будет иметь слишком большое значение. Однако если они добьются победы на поле "Челси", это станет небольшим ударом по "Сити".



"Сезон продлится еще много месяцев, но когда ты видишь, что твой конкурент приехал в сложное место и набрал три очка, ты думаешь: "Нам тоже придется туда отправиться и сделать то же самое". Так что это большой матч для обеих команд. Эта та область, в которой "Ливерпуль" должен прибавить относительно прошлого сезона", — сообщил Каррагер в эфире.