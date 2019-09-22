Хендерсон: "Вижу прогресс "Челси"

Челси Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон высоко оценил игру молодой команды "Челси" в этом сезоне.

В преддверии воскресного матча на "Стэмфорд Бридж" "синие" отстают от вершины таблицы на семь очков и едва ли могут рассматриваться серьезным конкурентом для "красных".

Однако Хендерсон находится под впечатлением от того, как прогрессирует команда Фрэнка Лэмпарда.

"Фрэнк очень хорошо делает свою работу. Думаю, они играют в очень хороший футбол. Они доверяют молодыми парнями, но эти парни являются игроками топ-уровня и определенно будут таковыми в будущем".

"Игроки вроде Мейсона Маунта, который уже вызывается в сборную Англии, обладают огромным потенциалом. Я могу видеть, что у Мейсона правильный характер, чтобы играть в футбол".

"У него очень хорошая техника, и каждый может видеть, что он жаждет стать очень хорошим игроком. Он очень перспективен, и он очень хорошо начал сезон, как и Тэмми Абрахэм".

"В паре матчей — против "Шеффилд Юнайтед" и "Валенсии" — им не удалось добиться желаемых результатов, но если оценивать их игру, я определенно вижу прогресс", — цитирует Хендерсона Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Хендерсон, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.09.2019 10:00

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  1. klementino 22.09.2019 10:59 # klementino
    Колхозник заговорил,достойный наследник портовой псины

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  2. slash-lfc 22.09.2019 10:19 # slash-lfc
    Хендерсон оценивает ))

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