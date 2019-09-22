"Юнайтед" интересуется Дайером и Моурой

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику Эрику Дайеру и вингеру Лукасу Моуре из "Тоттенхэма".

Моура, герой полуфинального матча Лиги Чемпионов против "Аякса" в прошлом сезоне, лишь в июле заключил новый пятилетний контракт со "шпорами".



Однако на старте нового сезона Премьер-Лиги 27-летний бразилец не пользуется особым доверием со стороны главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, накануне против "Лестера" появившись только на 86-й минуте.



Как сообщает Daily Star в эксклюзивном материале, Лукас занимает высокое место в списке трансферных целей рулевого "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера.



На "Олд Траффорд" надеются, что Моура ответит взаимностью на этот интерес, если к январю так и не сможет отвоевать место в стартовом составе "Тоттенхэма".



Еще хуже обстоят дела Дайера, который находится в опале у Почеттино и который не сыграл ни минуты в этом сезоне. 25-летний англичанин может стать тем опорным полузащитником, в поисках которого находится "Юнайтед" после расставания с Андером Эррерой.



Как и в случае с Моурой, Дайера "дьяволы" могут попытаться приобрести уже в январе.